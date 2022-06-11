«Мы должны остановить Россию», — призвал украинский лидер Совет безопасности Сингапура — Radio Free Asia

Будущие правила международного порядка играют роль в зонах военных действий на Украине, заявил президент Владимир Зеленский в субботу в Совете безопасности Шангри-Ла-Диалог в Сингапуре, заручившись поддержкой своей страны в борьбе с российскими войсками вторжения.

Украинский лидер появился на огромном экране во время обращения к делегации из 40 стран, присутствовавших на главном азиатском форуме по международной безопасности, по видеосвязи из неизвестного места в столице, Киеве.

«Я благодарен за вашу поддержку… но эта поддержка не только для Украины, но и для вас», — сказал официально одетым делегатам Желенский, одетый в черную футболку.

«Именно на поле битвы за Украину будущее этого мира определяется возможными границами».

Российское вторжение в Украину разделило страны Азиатско-Тихоокеанского региона, причем некоторые разделились между китайско-американскими трениями и стратегическими разногласиями по этому вопросу.

«Вторжение России в Украину — это то, что происходит, когда угнетатели попирают правила, которые защищают всех нас», — заявил ранее в тот же день на сингапурском форуме министр обороны США Ллойд Остин.

«Это превью турбулентного мира, в котором никто из нас не хочет жить», — сказал он.

В своем выступлении перед высокопоставленными делегатами, собравшимися сегодня днем ​​в Сингапуре, украинский президент перечислил зверства, совершенные московскими силами, и сказал, что Россия «уничтожила все достижения человечества».

Поскольку Украина не может экспортировать достаточно продовольствия из-за российской осады, «нехватка продовольствия приведет к хаосу», сказал Желенский.

«Мы должны остановить Россию. Мы должны остановить войну», — умолял он.

Президент Украины Владимир Желенский выступает перед Советом безопасности диалога Шангри-Ла в Сингапуре 11 июня 2022 года. Кредит: Скриншот / Benarnews

Предупредительные меры

Отвечая на параллельный вопрос между Украиной и Тайванем, украинский лидер сказал, что мир должен «использовать меры предосторожности» и выработать дипломатические резолюции для поддержки нуждающихся стран, а не оставлять их на милость могущественных держав.

Зеленский не назвал Китай по имени, но Пекин всегда настаивал на том, что «Тайвань — это не просто еще одна Украина». Пекин считает Тайвань одной из своих провинций и неотъемлемой частью Китая.

Пока Китай не осудил действия России на Украине. В феврале председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о союзе «без ограничений» без «ограниченных» сфер сотрудничества.

В Юго-Восточной Азии большинство стран не хотят осуждать Россию или присоединяться к международным санкциям против Москвы. Региональной федерации АСЕАН трудно выработать четкую и согласованную структуру, когда речь идет о войне с Россией.

Некоторые члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в прошлом подвергшейся санкциям, близки к России и резко выступают против нее.

В субботу министр обороны Камбоджи Де Бан заявил на форуме по безопасности в Сингапуре, что «использование санкций в любой форме — неправильный способ решения проблем».

Выступая в свою очередь, министр обороны Малайзии отметил, что война на Украине является испытанием для региональных альянсов безопасности, таких как Организация Североатлантического договора.

«Члены НАТО яростно выступили против российской оккупации Украины и направили тысячи военнослужащих в Восточную Европу для защиты своих членов коалиции», — заявил на форуме министр Хишаммуддин Хусейн.

«Даже если Украина не является членом коалиции, конфликт потенциально может спровоцировать большую мировую войну, и опасения, что он станет реальностью, являются мнимыми, и мы хотели бы это отрицать».

Министр обороны Индонезии Пробо Субиандо разговаривает с помощником во время второй полной сессии 19-го Диалога Шангри-Ла в Сингапуре 11 июня 2022 года. Кредит: Рейтер

Международный порядок, основанный на правилах

До сих пор война в Украине была в центре внимания диалоговых сессий Шангри-Ла.

Министр обороны США Остин сказал: «Оборонительное нападение России на мирных соседей взволновало мир».

«Это произойдет, когда крупные державы решат, что их империалистические устремления важнее, чем права их мирных соседей», — сказал он, косвенно намекая на Китай.

Война в Украине подчеркивает «опасность разрушения», и он призвал страны региона сотрудничать в укреплении международного порядка на основе правил.

Еще неизвестно, как его призывы найдут отклик в небольших странах Юго-Восточной Азии, и до сих пор они не хотели выбирать страницы.

Со своей стороны глава Минобороны крупнейшей страны Юго-Восточной Азии отметил, что Индонезия следит за ситуацией в Украине, но на протяжении всей своей истории как нации Джакарта шла «азиатским путем» в подходе к своим вызовам безопасности. Соревнование за власть, сказал он.

«Ситуация в Украине учит нас тому, что от нашей безопасности и независимости никогда нельзя отказываться и что мы никогда не можем принимать их как должное. Поэтому мы полны решимости укреплять нашу безопасность. Сказал в своем выступлении на Сингапурском форуме в субботу.

«Исходя из нашего опыта за последние 40–50 лет, мы нашли свой собственный, азиатский путь решения этой задачи. Мы пришли к выводу, что наш общий опыт господства, порабощения и эксплуатации вынуждает нас бороться и создавать мирную обстановку», — сказал он.