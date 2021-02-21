«Мы можем быть героями» установили новый рекорд в 10 лучших чартах Netflix

Приянка Чопра играет миссис Гранаду в «Мы можем быть героями». Netflix



На прошлых выходных я написал о том, как Мы можем быть героями Он стал самым популярным фильмом на Netflix.

NFLX

Начинать.

Но после сегодняшнего дня это может не быть аргументом.

Это потому, что супергеройский фильм Роберта Родригеса только что вышел 57-й день подряд в топ-10. Сломанный ГринвичПредыдущий рекорд 56 дней, что составляет Мы можем быть героями Самый популярный фильм эпохи Топ-10 на Netflix.

Поскольку Netflix поддерживает этот узкий кругозор по количеству зрителей, мы не можем быть уверены Мы можем быть героямис Поместите поверх упаковки с пленкой. Но в прошлом году, благодаря пандемии коронавируса, база подписчиков Netflix выросла до рекордных рекордов (сейчас их насчитывается более 200 миллионов пользователей). В то время ни один фильм не пользовался такой стабильной популярностью, как Мы можем быть героями.

Десять лучших чартов позволили нам лучше отслеживать эффективность фильма в течение длительного периода времени. Спасибо 10 лучших формулЯ могу назначать баллы на основе рейтинга фильмов каждый день. Прелесть этой системы в том, что не имеет значения, насколько растет база подписчиков Netflix – все фильмы в формуле рейтинга первой десятки должны соответствовать одной и той же структуре оценок.

И через 57 дней Мы можем быть героями Он был в топ-10 хит-парадов, а фильм набрал 377 баллов. В настоящее время он занимает второе место в рейтинге за все время. Гадкий я428 баллов.

Но вот в чем дело: Гадкий я Он заработал эти баллы за 111 показов в топ-10, в среднем 3,86 балла за просмотр. пока, Мы можем быть героями В среднем он набирал 6,61 балла за показ. С момента премьеры фильма Родригес ни разу не замедлился. Так что если эта полоса продолжится, то Мы можем быть героями Превысит Гадкий яОбщий счет примерно за десять дней.

Мы можем быть героями57-дневная серия не просто бесподобна – большинство фильмов даже не выходят Собираюсь совершить такой пробег. Только в двух других фильмах серии продолжаются более 50 дней: Гринвич И Как Гринч украл Рождество. А потом еще два фильма –Гадкий я И 365 дней– Имеет очереди более 40 дней. Потом еще два фильма …Рождественские Хроники 2 И Злые птицы, фильм 2– Имеет очереди более 30 дней.

В течение 57 дней Мы можем быть героями Он занимал первое место в дневных графиках десять раз. Это пятый по величине результат за всю историю Тайный Спенсер (18 дней), Хьюби Хэллоуин (14 дней), Сила проекта (14 дней) и 365 дней (12 дней).

Вот текущий рейтинг всех времен по десятибалльной системе. Обратите внимание, как вы прогрессируете Мы можем быть героями За такой короткий промежуток времени: