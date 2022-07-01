«Мы наблюдаем, как Россия увядает на наших глазах», — говорит бывший министр обороны США.

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в пятницу на Сеульском форуме 2022 года, раскритиковал войну России на Украине как «аморальную» и «глупую в оперативном отношении».

«У нас в Соединенных Штатах есть поговорка, что мы говорим, что страны с союзниками процветают, а страны без союзников увядают, и теперь мы наблюдаем, как Россия увядает на наших глазах», — сказал Мэттис.

Отвечая на вопрос, какие военные уроки можно извлечь из войны, бывший морской пехотинец США сказал: «Нельзя допускать, чтобы вашими операциями руководили некомпетентные генералы».

Он назвал военные действия России «прискорбными» и осудил ее кампанию на Украине как «аморальную, тактически неумелую, оперативно глупую и стратегически глупую попытку».

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи со своим индонезийским коллегой в Кремле в Москве, Россия, 30 июня. (Александр Земляниченко/AFP/Getty Images)

Мэттис упомянул о предыдущих усилиях США по включению России в «сообщество наций», но сказал, что это невозможно при Владимире Путине у руля.

«Трагедия нашего времени в том, что Путин — существо из Достоевского. Он каждую ночь ложится спать злым, он каждую ночь ложится спать в страхе, он ложится спать каждую ночь, думая о России, окруженной кошмарами, которые привели его», он сказал.

Мэттис добавил, что Путин удалил из своего окружения всех, кто с ним не соглашался, поэтому он, «возможно, думал, что украинский народ будет приветствовать его».