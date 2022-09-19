Мы надеемся, что Radiant Silvergun скоро вернется в интернет-магазин North American Switch.

Модернизация [Mon 19th Sep, 2022 09:20]: Издатель Live Wire поделился новостью об исчезновении Radiant Silvergun из североамериканского интернет-магазина.

Компания заявила, что игра была удалена с цифровых витрин, потому что «рейтинг продукта изменился», что аналогично тому, что произошло с Mushihimesama в прошлом году. Live Wire отправила новые данные на панель продуктов и ожидает ответа, но надеется возобновить продажи 20 сентября (по тихоокеанскому времени), хотя и признала, что точные даты и время не установлены.

Вот что Live Wire пишет о ситуации в Твиттере:

Причина удаления из магазина — изменение рейтинга товара. Мы создали новые данные и уже предоставили их им. Приносим свои извинения всем, кто с нетерпением ждал возможности сыграть #радиансельверген. Пожалуйста, подождите немного, пока продажи возобновятся. — 株式会社 Live Wire (LiveWire_pr) 18 сентября 2022 г.

Мы обновим эту статью, как только игра снова появится в интернет-магазинах Северной Америки. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей историей за последнюю неделю:

оригинальная статья [Wed 14th Sep, 2022 09:30 BST]: Один из наших любимых сюрпризов во время Нинтендо Директ вчера Это было подтверждением того, что не только сокровище Сияющий Сильверган обратно, но мы можем купи это Немедленно. Кто из вас бросился в интернет-магазин и сразу его скачал? Однако в Северной Америке вы должны быть довольно быстрыми, так как игра уже удалена из интернет-магазина.

Через несколько часов после начала прямой трансляции игроки выразили свое беспокойство в Твиттере, когда не смогли найти игру в интернет-магазине. Трейлер также был закрыт или удален с YouTube.

Издатель порта — Live Wire — сделал очень краткое заявление в Твиттере, признав наличие проблемы, но причина его удаления неоднозначна.

«В настоящее время Radiant Silvergun недоступен для покупки в Северной Америке. Мы немедленно ответим. Мы сообщим вам, когда он станет доступен для покупки».

В настоящее время Radiant Silvergun недоступен для покупки в Северной Америке. Мы ответим немедленно. Мы сообщим вам, когда он станет доступен для покупки.— 株式会社 Live Wire (LiveWire_pr) 14 сентября 2022 г.

Это не первый случай, когда игра Live Wire внезапно удаляется из интернет-магазина. Мочихимсама Он был удален вскоре после его выпуска в прошлом году в европейском интернет-магазине из-за ошибки неправильной классификации возраста, но снова появился в следующем месяце:

Что касается Radiant Silvergun, некоторые игроки сообщили о некоторых проблемах с портом, в том числе о том, что музыка часто не воспроизводится должным образом, но официальной причины для удаления игры не было. К счастью, игра по-прежнему доступна для покупки в японских и европейских интернет-магазинах.

Мы обновим эту статью, как только узнаем больше!

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