Россиянин Роман Ребелов выиграл чемпионат мира по лыжным гонкам во второй раз подряд в субботу, обогнав чемпиона Кубка мира Феликса Лоха во втором раунде и успешно защитил титул.

Получив золото, Ребелов снял шляпу, готовясь к показу флага и гимна победителя.

В Кенигзее, Германия, этого не произошло.

Российские спортсмены могут участвовать в чемпионате мира по лыжным гонкам, но только в качестве нейтральных спортсменов и не могут официально представлять свою страну из-за санкций, наложенных на эту страну из-за допингового скандала.

В честь Ребелова был выставлен флаг Международной федерации конькобежного спорта – голубой контур лыжника на санях на белом фоне.

Также был исполнен союзный гимн.

Российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио этим летом или Зимних играх в Пекине в 2022 году, станут свидетелями подобных сцен без российского флага и гимна.

У Ребелова был самый быстрый забег во втором и заключительном тайме, и он одержал победу над Лохом на 0,062 секунды за 1 минуту 37,810 секунды.

Немцы побеждают в парном разряде четвертый год подряд

Третье место занял австриец Давид Глейхер. Red Watts из Уистлера, Британская Колумбия, занял 18-е место.

В парном разряде немец Тони Эгерт и Саша Пинкен выиграли свой четвертый подряд титул чемпиона мира, что сделало их вторыми санями, выигравшими этот номер подряд.

Маргит Шуман из Восточной Германии выиграла четыре титула подряд на чемпионате мира по лыжным гонкам среди женщин с 1973 по 1977 год.

В олимпийские годы чемпионаты мира не проводятся.

Второе место заняли немцы Тобиас Вендель и Тобиас Арльт, третье – латвийцы Андрес Сикс и Йорис Сикс.

Игрок из Калгари Джастин Снайт и Тристан Уокер из Кокрана, Альта, разбились и не завершили свой второй раунд.

Чемпионат мира завершится в воскресенье женской гонкой, и команды следуют за ней.

Международный сезон завершится в следующие выходные окончанием чемпионата мира в Санкт-Морице, Швейцария.