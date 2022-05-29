«Мы не сдадимся», — говорят обитатели приютов в Украине, каждый день встречая крестом

Российские войска разрушили школу, ратушу и несколько домов в Котузовке.

Котузевка, Украина:

«Мы ставим крест за каждый день, проведенный здесь живыми», — говорит 76-летняя Надя Рыжкова в темном подземном убежище в селе Котужевка на северо-востоке Украины, где она живет с примерно 50 людьми.

Рыжкова ссылается на календарь, отмеченный красным крестом, с 24 февраля, дня, когда Россия начала вторжение в Украину, до того, как она прикоснулась к своему протянутому коту Мурчику («Мурчик»).

Кровати в приюте расставлены в трех больших комнатах, где большинство жителей составляют пожилые женщины.

Электрические провода свисают с бетонного потолка, а некоторые диммеры подключены к автомобильным аккумуляторам, спрятанным под стульями.

Дровяная печь излучает удушающий жар, но вдали от огня прохладный влажный воздух окутывает все вокруг.

Но 72-летняя Марфа Хижняк в восторге от этого сурового облегчения после того, как 25 марта в начале контрнаступления Украины на село с населением 1500 человек обрушилось бесчисленное количество снарядов.

«Было страшно, мне было так страшно. Нет слов. Это было невыносимо. Я сидела в своей ванной и молилась. Потом я пришла сюда, чтобы укрыться. Мне хватило бы даже небольшого места, стула», она сказала.

«Сегодня некоторые люди возвращаются в село, но почему? Все разрушено», — добавляет Хигняк.

Без телефонного звонка у нее нет новостей о детях и близких, но она успокаивает себя: «Я живу надеждой, что они живы. Это единственное, что поддерживает меня в живых».

неумолимый огонь

Российские войска завершают вторжение в Харьков, но сохраняют свои позиции к востоку от города, обстреливая восточные районы и близлежащие села. Обмен артиллерийскими обстрелами продолжался, особенно ночью.

За последние несколько дней во время российского наступления и украинского контрнаступления в результате бомбардировки были разрушены школа, ратуша и несколько домов.

Влад, 35-летний тракторист, везет цистерну с водой, чтобы приютить жителей, которые спешат наполнить банки и бутылки.

«Раньше им приходилось носить воду из колодца».

В сотнях метров от убежища солдаты получают заслуженный отдых в доме, в который попал снаряд, оставивший зияющую дыру в стене.

Несмотря на рассеянный артиллерийский огонь, мужчины и женщины развалились на стульях, было спокойно. Они вернулись с линии фронта примерно в 20 километрах (12,5 миль).

«На передовой бушует. Такая жара. Мы пробыли там семь дней, я точно не помню, для меня это был как долгий день», — говорит Ласка, 36-летняя военная медсестра.

Деловая женщина, готовившаяся к получению докторской степени перед вторжением, бросила все, чтобы помочь военным.

«Я не вижу, что еще я могу сделать, — говорит она, ожидая призыва вернуться на фронт. — Все должны добровольно идти на фронт или защищать родину».

‘Неуязвимый!’

«Я обязательно вернусь, как только поступят заказы. Там наши ребята, мы не можем оставить их в покое!» Ласка говорит.

Там же заместитель командира эскадрильи по кличке «Чекист» имеет большой боевой опыт.

«Я провел много времени на войне. Это моя работа. Я защищаю свою родину», — говорит солдат, который с 2014 года сражается с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

«Когда я воюю, появляются фотографии моих детей, и тогда я знаю, почему я воюю», — говорит он, добавляя, что сейчас украинская армия призывает молодых, неопытных солдат.

«Многие люди приходят и никогда не носят с собой оружия. Раньше мы могли их обучать, но теперь они учатся на фронте. К сожалению, мы теряем много людей», — говорит он, закуривая сигарету.

Но он по-прежнему непокорный.

«Мы выиграем войну. Это будет трудно, но наш дух несокрушим. Несокрушимый! Несокрушимый!» Он говорит. «Мы не сдадимся».

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась командой NDTV и публикуется из синдицированного канала.)