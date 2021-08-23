Мы не хотим афганских боевиков в России

МОСКВА (Рейтер). Президент Владимир Путин в воскресенье отверг идею отправки людей из Афганистана в страны, близкие к России, заявив, что он не хочет, чтобы «боевики появлялись здесь под прикрытием беженцев», сообщили российские информационные агентства.

Путин подверг критике идею о том, что некоторые западные страны перебрасывают беженцев из Афганистана в соседние страны Центральной Азии при оформлении их виз в США и Европу.

«Означает ли это, что их можно отправлять без виз в эти страны, к нашим соседям, а они сами (Запад) не хотят их принимать без визы?» Информационное агентство ТАСС процитировало Путина, который сказал лидерам правящей партии «Единая Россия».

«Почему такой унизительный подход к решению проблемы?» Он сказал.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты провели секретные переговоры с рядом стран в отчаянной попытке заключить сделки по временному размещению уязвимых афганцев, которые работали с правительством США.

Путин сказал, что Россия, которая разрешает безвизовый въезд для жителей бывших советских республик Центральной Азии, выступает против этого.

«Мы не хотим, чтобы боевики появлялись здесь под прикрытием беженцев», – цитирует слова Путина ТАСС.

В то время как некоторые западные страны поспешили эвакуировать людей из Афганистана, Москва похвалила талибов за восстановление порядка после захвата страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидеры Талибана пока сдерживают свои обещания.

«Мы видим заявления талибов о прекращении боевых действий, амнистии для всех участников противостояния, о необходимости проведения общенационального диалога …», – цитирует его агентство РИА.

Лавров сказал, что талибы начали контакты с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

(Репортаж Марии Цветковой; редакция Раисы Касуловски и Джайлза Элгуда)