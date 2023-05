«Мы потеряем много людей»: Зеленский о контратаке России | Мировые новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление против России. «С [what we have] Мы можем идти вперед и побеждать», — сказал президент, сообщает BBC.

Российско-украинская война: президент Украины Владимир Зеленский жестикулирует во время пресс-конференции. (AFP)



«Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо, — добавил он, — поэтому нам придется подождать. Нам нужно еще немного времени».

По его словам, украинским военным по-прежнему нужно «кое-что», в том числе бронетехника, которая «поступит оптом».

Выразив оптимизм, Зеленский похвалил украинских военных, но предупредил о рисках «замороженного конфликта», которые Россия «просчитывает».

«У каждого есть идея. [But] Они не могут заставить Украину сдать территории. Почему любая страна в мире должна отдавать свою территорию Путину?», — сказал он.

Зеленский, который отверг опасения, что он может потерять поддержку США, если президент Джо Байден не будет переизбран в 2024 году, сказал, что он по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе США.

«Кто знает, где мы будем [when the election happens]Он сказал: «Я верю, что к тому времени мы победим».

В поддержку западных санкций против России Зеленский сказал, что они затрагивают оборонный сектор Москвы.

«У них еще много есть на складах.

Президент Украины отверг обвинения России в адрес Киева в связи с предполагаемым ударом беспилотника по Кремлю на прошлой неделе, который Москва назвала попыткой убить президента Путина.