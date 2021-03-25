Мы приветствуем выгодные инвестиции от РФПИ – Песков – Бизнес и экономика

Москва, 24 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) является независимым с точки зрения инвестиций и приветствуются прибыльные вложения, комментируя приобретение фондом миноритарного пакета акций Mubadala Investment Company (ОАЭ). В Telegram Bonds.

«Это не наша проблема, это проблема фонда», – сказал Песков, имея в виду позицию Кремля по покупке РФПИ. «Это не частный фонд, но у них есть определенный маневр, независимый с точки зрения инвестиций. У них есть совместные инвестиционные платформы для совместного инвестирования с иностранными партнерами в разных странах, и есть много процессов, которые происходят автоматически», – заявил Кремль. пресс-секретарь сказал.

«Любые успешные инвестиции, приносящие деньги, могут приветствоваться в рамках действующего законодательства», – говорит он.

23 марта Фонд РФПИ приобрел миноритарный пакет акций Mubadala Investment в Telegram Bonds в рамках совместной инвестиционной платформы. Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что компания привлекла более $ 1 млрд за счет подписки на облигации. По данным Bloomberg, Telegram привлек 150 миллионов долларов путем продажи конвертируемых облигаций двух эмиратских фондов, Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners, каждый из которых вложил по 75 миллионов долларов.