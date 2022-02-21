Мы приветствуем постдоков в области динамики окружающей среды



Фотографии были отправлены Верхний ряд: Херардо Силес, Альмудена Эстальрих, Чжан Лю, Кишан Махмуд. Нижний ряд: Беатрис Морено Гарсия, Эла Тайвар, Кейтлин Йоком.

Наша первая группа докторантов пополнила ряды ENDY Affiliates!

Херардо Сайлс получил докторскую степень по экологии в Университете Флориды. Он работает с Питером Унгером, заслуженным профессором антропологии, над совместным исследовательским проектом под названием «Взаимодействие природных и социальных систем с изменением климата, глобализацией и развитием инфраструктуры на Ямале (Российская Арктика)». Он фокусируется на жизненно важных компонентах проекта.

Альмудена Эстальрих также работает с Ангаром над разработкой новых подходов к изучению зубов ископаемых гоминидов. Она является лауреатом престижной стипендии Марии Кюри в Европейском Союзе. ее докторская степень Она палеонтолог из Автономного университета Мадрида, Испания, и ее исследования сосредоточены на биологической культурной эволюции вида. отказывать.

Чанг Лю является выпускником программы «Динамика окружающей среды» здесь, в Университете А, и продолжил работу в качестве постдокторанта у Сун Фэна, адъюнкт-профессора наук о Земле. Ее исследования посвящены изменению климата в прошлом (восстановление палеоклиматических данных), настоящем (в региональном и континентальном масштабах) и будущем (улучшение индекса замерзания/оттепели).

Кишан Махмуд получил докторскую степень в области растениеводства и почвоведения в Университете Джорджии в Афинах. В настоящее время он работает экологом по здоровью почвы с профессорами Мэри Савин и Майком Дэниелсом, оба из Департамента растениеводства, почвоведения и наук об окружающей среде. В его исследованиях изучается взаимодействие между почвенными биологическими сообществами и сельскохозяйственными культурами. Его особенно интересует влияние почвенных микробных сообществ на здоровье почвы в Арканзасе.

Беатрис Морено-Гарсия работает с Бенджамином Ранклом, адъюнкт-профессором биологической и сельскохозяйственной инженерии, и является частью группа ландшафтного течения по устойчивому сельскому хозяйству с упором на рисовые системы. Она имеет докторскую степень Сарагосского университета и Центра исследований и технологий агропищевого производства Арагона, CITA, в области сельскохозяйственных наук и наук об окружающей среде.

Элахи Таджвар получила докторскую степень в Гавайском университете Маноа по специальности «Гражданская и экологическая инженерия». Она также работает с Ранкл над исследованием влияния земного покрова и методов управления на уровень углекислого газа.

Кейтлин Йоакум — аспирант U of A в области антропологии. В качестве научного сотрудника с докторской степенью она продолжала работать с Клэр Терхьюн, доцентом антропологии, изучая различия в жевательных мышцах у разных видов обезьян-капуцинов.

Это недавно сформированное сообщество открыто для всех постдокторантов, интересующихся проблемами окружающей среды. Группа действительно междисциплинарная, поскольку в настоящее время они проживают в нескольких колледжах, включая Колледж искусств и наук имени Фулбрайта; U Департамента сельского хозяйства; Колледж сельского хозяйства, продовольствия и наук о жизни Дейла Бамперса; и Инженерный колледж.

Мы надеемся, что эта новая группа укрепит сообщество колледжей и создаст возможности для налаживания связей, взаимной поддержки и помощи.

Если вы хотите присоединиться к этой группе, попросите своего наставника/покровителя написать короткую вступительную записку и отправить свое резюме Джо Энн Квамме [email protected] или Питеру Унгару [email protected]