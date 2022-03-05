Мы с народом Украины

Нью-Йорк (WPIXЭто история о двух ресторанах в Нью-Йорке.

В украинском ресторане «Веселка» бизнес процветает, а вот в «Русской чайной» много пустых столиков.

«Это просто название. Это Америка», — сказала WPIX компании Nexstar Марианна Барбера, женщина, проходившая мимо русской чайной. Я не знаю, работают здесь русские или нет. Я не думаю, что это будет беспокоить меня».

В русской чайной было много пустых столов после вторжения президента России Владимира Путина в Украину.

Получайте ежедневные новости, погоду, последние новости и оповещения прямо на свой почтовый ящик! Подпишитесь на рассылку новостей abc27 здесь.

Однако на своем сайте операторы ресторанов дали понять, что они категорически против войны России с Украиной.

«Русская чайная» самым решительным образом отказалась от необоснованных военных действий», — говорится в письме, приветствовавшем посетителей сайта. «Как первоначальные основатели, диссиденты из Советского Союза, изгнанные революцией, выступали против Советского Союза при Сталине, так и мы выступаем против Путина и вместе с народом Украины».

Полиция Чемберсбурга разыскивает подозреваемого в покушении на убийство



На переднем плане единственной демонстрацией поддержки стали два небольших плаката с синими и желтыми сердечками, цветов украинского флага, которые разместили не владельцы ресторана, а прохожие.

Лорен Маркс-Зингер, которая сказала, что ходит в «Русскую чайную» не менее 70 лет, не знала об их проукраинском заявлении на своем сайте, пока они не поговорили с WPIX.

«Это очень мощное и убедительное заявление, — сказал Маркс Сингер. «Такие люди, как я, хотят знать, прежде чем они войдут внутрь, чтобы купить водку со льдом».

Камеры новостей не были допущены, но клиенты, которые пришли поддержать компанию, сказали, что в пятницу днем ​​она была почти пуста.

«Я думаю, что люди наказывают людей, которые здесь работают, но теперь они американцы», — сказал Мэтт Джерико, другой клиент. «Они не заслуживают наказания за то, что делает Владимир Путин».

Отвечая на вопрос о его бизнесе, представитель «Русской чайной комнаты» сказал, что у ресторана «все хорошо. Он существует уже несколько десятилетий как нью-йоркское заведение и будет продолжать это делать».

Середина был начеку, но вор все равно опустошил свой счет



Украинский ресторан «Веселка», расположенный в нью-йоркском районе Ист-Виллидж, рассказывает противоположную историю.

С большим украинским флагом на переднем плане и очередью вокруг квартала поступают пожертвования и гуманитарная помощь в виде подгузников, одежды и продуктов питания для жителей Украины, которые собирает 54-летний владелец ресторана в третьем поколении.

«Украинская комфортная еда объединяет общество», — сказал WPIX Джейсон Берчард, владелец Веселки. «Люди хотят сочувствовать. Они хотят собраться вместе, чтобы оказать поддержку. Это действительно акт любви».