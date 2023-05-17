«Мы теряем лучших из нас»: погибших на войне активистов считают ударом по будущему Украины

[1/3] Друзья, семья, солдаты и другие лица чествуют известного активиста рядового Романа Раточного во время его панихиды в Киеве, Украина, в то время как 18 июня 2022 года продолжается нападение России на Украину… Читать далее

КИЕВ (Рейтер) — Журналист-расследователь Александр Цахинев провел большую часть своей карьеры, пытаясь раскрыть коррупцию в отдаленных регионах восточной Украины, где он жил и работал.

Он был убит в марте в возрасте 37 лет, сражаясь с российскими войсками под Бахмутом. Теперь его работодатель говорит, что его смерть может повлиять на местную борьбу со взяточничеством и на более широкие усилия Украины по подготовке к более европеизированному будущему.

«Я понимаю, что защищать свою страну — это гражданский долг, и поэтому они идут», — сказала Мария Давыденко, директор сайта «Вчасно», где работал Цахнив, имея в виду активистов и других представителей гражданского общества. «Но мы действительно теряем лучших из нас».

Растущее число гражданских активистов и общественных деятелей, которые, как можно ожидать, возглавят амбиции Украины по построению современной демократии, входят в число тысяч украинцев из всех слоев общества, которые были убиты в ходе боевых действий после полномасштабного вторжения России в феврале. 2022.

В прошлом году ЕС предложил выставить кандидатуру Киева и сделал улучшение управления и борьбу с коррупцией необходимым условием для переговоров о членстве.

В числе первых пал известный экоактивист Роман Раточный, прославившийся борьбой с незаконной застройкой в ​​киевском лесу. Он погиб в боях под Изюмом на востоке области в июне прошлого года в возрасте 24 лет.

28-летний Михаил Алексеенко был блестящим выпускником факультета политологии Каразинского университета в Харькове. Он был убит в прошлом месяце недалеко от Кремины.

Проевропейская революция на Майдане в 2014 году, свергнувшая пророссийского лидера, вдохновила молодых украинцев, таких как Алексеенко, которые до войны помогали восстанавливать дома и участвовали в образовательных программах для молодежи после получения степени магистра в 2017 году.

«Миша определенно был другим активистом, который был готов действовать по-разному», — сказала профессор Юлия Биденко, преподававшая Алексеенко политологию. Миша — это сокращение от его имени.

При других обстоятельствах, считает Биденко, Алексенко мог бы сделать политическую карьеру. Она сказала, что его смерть и смерть других молодых идеалистов могут подорвать стремление страны к большей автономии в своих регионах.

Децентрализация была крупной реформой после Майдана, направленной на усиление местных администраций.

Биденко добавил, что массовое бегство миллионов беженцев после российского вторжения нанесло удар по потенциальному политическому классу Украины.

Абсолютно необходимо

В некоторых случаях война может также сформировать будущих лидеров, особенно среди добровольных военных и гуманитарных организаций, которым сейчас доверяют 88% украинцев, по данным аналитического центра Центра Разумкова в Киеве.

Далеко от Киева, в отдаленных местах, таких как Покровск, примерно в часе езды к западу от города Бахмута, где ведутся боевые действия, таких людей, как журналист Цахинев, будет не хватать.

Там, в 2018 году, он расследовал предполагаемый тендерный процесс, в котором участвовало более 10 миллионов долларов из средств Европейского инвестиционного банка для восстановления местных школ и больниц, пострадавших после предыдущего секретного российского вторжения в 2014 году.

Его коллега Давыденко сказал, что его отчет привел к рассмотрению Программой развития ООН, которая отменила заявки. ПРООН подтвердила агентству Рейтер, что были объявлены новые заявки и заключены контракты с различными строительными компаниями.

«Такие люди нам очень нужны после войны», — сказал Давыденко о Цахиневе.

(Отчетность Дэна Беличука) Редактирование Фрэнка Джека Дэниэла

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