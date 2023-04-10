Председатель Tehreek-e-Insaf и бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан признал успех внешней политики Индии и заявил, что Пакистан, как и Индия, хочет получить доступ к дешевой российской сырой нефти. Он добавил, что этого не могло произойти, поскольку его правительство рухнуло в 2022 году из-за вотума недоверия.

Глава PTI был также первым премьер-министром Пакистана, посетившим Москву за 23 года, но ему не удалось добиться какого-либо соглашения. Информационное агентство ANI цитирует Имрана Хана: «Мы хотели получить дешевую российскую сырую нефть, как в Индии, но, к сожалению, этого не произошло. Мое правительство пало из-за вотума недоверия».

Замечания Хана прозвучали на фоне заявлений министра нефти Пакистана Мосадека Малика об импорте нефти. Малик сообщил пакистанскому новостному каналу, что первая партия дешевой нефти из России прибудет в Пакистан в следующем месяце.

Он добавил, что правительство Пакистана добилось прогресса в этом отношении и надеется выпустить отдельные законопроекты для малоимущих и элиты.

Однако это не первый раз, когда Имран Хан признает достижения Индии. Бывший премьер-министр Пакистана заявил на публичном собрании в сентябре прошлого года, что нет другого мирового лидера, кроме Наваза Шарифа, владеющего недвижимостью на миллиарды.

Хан сказал: «Ни один другой лидер в мире, кроме Наваза, не владеет недвижимостью на миллиарды. Расскажите мне о стране, президент или лидер которой владеет недвижимостью на миллиарды долларов за пределами страны. есть за пределами Индии?»

В мае 2022 года Имран Хан поддержал решение премьер-министра Нарендры Моди покупать дешевую нефть, несмотря на давление США. Имран Хан неоднократно заявлял, что его правительство было свергнуто за проведение «независимой внешней политики», которая позволила бы Пакистану покупать нефть по сниженным ценам у России.

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