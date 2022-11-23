



Министр электроэнергии и энергетики хунты Ю Тонг Хан и делегация режима посещают выставку на «АТОМЭКСПО-2022» во вторник. / будет складываться

Согласно пресс-релизу Росатома, военная хунта Мьянмы во вторник подписала меморандум о взаимопонимании с Росатомом, российским государственным атомным предприятием.

Минэнерго военного режима и Росатом подписали Меморандум о взаимопонимании во вторник на полях выставки «АТОМЭКСПО-2022» в российском городе Сочи. Предлагаемые атомные электростанции будут основаны на российской технологии реакторов малой мощности.

«Меморандум о взаимопонимании определяет дальнейшие шаги российско-мьянманского сотрудничества в рамках реализации проекта реактора малой мощности в Мьянме», — говорится в сообщении Росатома.

Делегация во главе с министром электроэнергетики и науки и технологий хунты прибыла в понедельник в Сочи для участия в XII Международном форуме «АТОМЭКСПО-2022».

Делегация встретилась с президентом Росатома Алексеем Лихачевым и обсудила технологии, связанные с гидроэнергетикой, ветряными турбинами, атомными электростанциями с малыми реакторами и необходимыми программами наращивания мощностей. По сообщениям подконтрольных хунте СМИ, глава Росатома и делегация также подписали соглашение о неразглашении.

На прошлой неделе делегации СКАФ также посетили Неделю транспорта и другие международные форумы в Москве.

В пятницу министр науки и технологий хунты доктор Мио Тейн Чжо подписал соглашение с Росатомом в ядерном центре в Санкт-Петербурге о создании аналогичного объекта в Янгоне.

Президент режима Мин Аунг Хлаинг укрепил отношения с Россией после своего переворота в феврале 2021 года. В сентябре военная хунта Подписана дорожная карта сотрудничества в области атомной энергетики С Росатомом, в том числе проект малого модульного реактора.