Мьянма присоединяется к Ирану в черном списке, Россия исключена из ФАТФ

В пятницу Мьянма была добавлена ​​в глобальный финансовый черный список, а Россия была исключена ФАТФ.

Этот шаг ФАТФ ставит Мьянму рядом с Северной Кореей и Ираном в изгои мировой финансовой системы.

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Ссылаясь на «постоянное отсутствие прогресса» и тот факт, что большинство действий, которые Мьянма обещала предпринять, не были выполнены более чем через год после крайнего срока, ФАТФ поместила страну в свой предполагаемый черный список.

Другим странам следует ввести усиленные меры проверки транзакций со странами, внесенными в черный список, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

Эти меры могут выступать в качестве барьера для торговли и инвестиций.

Базирующаяся в Париже Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег также снизила роль России в организации из-за ее вторжения в Украину.

Директор организации Раджа Кумар заявил, что Россия «маргинализирована в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».

ФАТФ уже приняла некоторые меры по исключению России в июне.

«Действия России продолжают нарушать основополагающие принципы ФАТФ, которые направлены на укрепление безопасности, целостности и безопасности финансовой системы», — заявили в ФАТФ.

Никарагуа и Пакистан исключен из серого списка ФАТФ стран, подлежащих усиленному контролю над финансовыми операциями.

24 страны по-прежнему находятся в сером списке.

В заявлении министерства иностранных дел Пакистана говорится, что это решение стало «хорошей новостью, которая давно назрела».

«Поздравляю народ Пакистана», — написал в Twitter министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари.

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