Мьянма: 14 республиканцев в Палате представителей голосуют против меры, осуждающей военный переворот

Каждый член Палаты представителей от Демократической партии поддержал его, в то время как 14 республиканцев проголосовали против, а республиканский представитель Пол Госсард из Аризоны проголосовал за него.

Этой мерой был законопроект о приостановлении полномочий, обычно принимаемый голосовым голосованием, но ранее на этой неделе республиканцы были вынуждены записать голоса по пяти двухпартийным законам.

Среди республиканцев, выступавших против меры Мьянмы, были некоторые из наиболее консервативных членов Конгресса – представители Марджори Тейлор Грин из Джорджии, Лорен Бойберт из Колорадо, Энди Биггс из Аризоны, Мэтт Гейтс из Флориды, Томас Мэсси из Кентукки, Кен Бак из Колорадо, Мэри Миллер из Иллинойса, Чип Рой из Техаса, Джоди Хейс из Джорджии, Алекс Муни из Западной Вирджинии, Скотт Перри из Пенсильвании, Энди Харрис из Мэриленда, Тед Бод из Северной Каролины, Барри Мур из Алабамы.

Си-эн-эн связалась с каждым из этих республиканцев по поводу того, почему они проголосовали против этой меры, и не получила ответа.