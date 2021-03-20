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Мьянма: 14 республиканцев в Палате представителей голосуют против меры, осуждающей военный переворот

20 марта, 2021
Toma Kulikov

Каждый член Палаты представителей от Демократической партии поддержал его, в то время как 14 республиканцев проголосовали против, а республиканский представитель Пол Госсард из Аризоны проголосовал за него.

Этой мерой был законопроект о приостановлении полномочий, обычно принимаемый голосовым голосованием, но ранее на этой неделе республиканцы были вынуждены записать голоса по пяти двухпартийным законам.

Среди республиканцев, выступавших против меры Мьянмы, были некоторые из наиболее консервативных членов Конгресса – представители Марджори Тейлор Грин из Джорджии, Лорен Бойберт из Колорадо, Энди Биггс из Аризоны, Мэтт Гейтс из Флориды, Томас Мэсси из Кентукки, Кен Бак из Колорадо, Мэри Миллер из Иллинойса, Чип Рой из Техаса, Джоди Хейс из Джорджии, Алекс Муни из Западной Вирджинии, Скотт Перри из Пенсильвании, Энди Харрис из Мэриленда, Тед Бод из Северной Каролины, Барри Мур из Алабамы.

Си-эн-эн связалась с каждым из этих республиканцев по поводу того, почему они проголосовали против этой меры, и не получила ответа.

Ежедневные акции протеста продолжались в течение полутора месяцев в городах по всей Мьянме после того, как военные захватили страну в Юго-Восточной Азии в результате государственного переворота 1 февраля.

Военные обосновали свой захват, заявив, что во время всеобщих выборов в ноябре 2020 года широко распространенное мошенничество при голосовании принесло партии Су Чжи еще одну убедительную победу.

Протестующие Они вызывают армию Восстановить гражданский контроль и привлечь его к полной ответственности, а также потребовать освобождения Су Чжи и других гражданских лидеров. Многие группы этнических меньшинств Мьянмы, которые долгое время боролись за большую автономию своих территорий, также призывают к отмене военной конституции 2008 года и установлению федеральной демократии.

Большинство законодателей на Капитолийском холме открыто высказывались о военном перевороте и осуждали жесткую тактику, использованную для подавления демонстраций.

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