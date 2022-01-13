МЭА заявило, что Россия подрывает поставки газа в Европу из-за тупиковой ситуации на Украине

Базирующееся в Париже МЭА, орган по надзору за энергетикой развитых стран, предупредило, что более высокие цены на энергоносители и проблемы потребителей, вызванные газовым кризисом, могут привести к обязательным сбережениям для европейских компаний в будущем.
«Мы считаем, что из-за поведения России на газовых рынках Европы присутствуют сильные элементы жесткой экономии», — сказал Бироль журналистам.
По словам Фрола, российская газовая компания «Газпром» сократила экспорт в Европу на 25% в годовом исчислении в четвертом квартале 2021 года, несмотря на более высокие рыночные цены и более низкие спотовые продажи, которые повысили другие экспортеры.
«Текущая нехватка сбережений в ЕС во многом связана с Госпромом», — добавил он. «Недостаток хранилищ на объектах компании в ЕС составляет половину дефицита хранилищ в ЕС, хотя объекты Газпрома составляют лишь 10% от общей емкости хранилищ в ЕС».
Экспорт энергоносителей из России сосредоточен на фоне тупиковой ситуации в отношениях между Россией и Западом, поскольку Россия наращивает свое военное присутствие вблизи соседней Украины в попытке наладить более тесные связи с НАТО.
Некоторые законодатели ЕС во время переговоров с Россией и НАТО в Брюсселе в среду обвинили в кризисе Россию, которая поставляет более 30% природного газа.
Москва отвергла обвинения и заявила, что «Газпром» полностью соблюдает европейские соглашения.
Однако при наличии коммерчески доступных трубопроводов Россия могла бы увеличить поставки в Европу как минимум на треть, при этом 10% среднемесячного потребления газа в ЕС каждый день или большой резерв, эквивалентный полному танкеру СПГ, сказал Броэль.
В отличие от своих сделок с ЕС, Россия поставляет природный газ в нарушение своих договорных обязательств с Китаем, добавил Проул.
«Я думаю, что правила в Европе необходимо пересмотреть, чтобы обеспечить условия хранения, отвечающие потребностям конечного пользователя, с обязательными минимальными обязательствами по хранению для всех бизнес-операторов».
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