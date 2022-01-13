МЭА заявило, что Россия подрывает поставки газа в Европу из-за тупиковой ситуации на Украине

Базирующееся в Париже МЭА, орган по надзору за энергетикой развитых стран, предупредило, что более высокие цены на энергоносители и проблемы потребителей, вызванные газовым кризисом, могут привести к обязательным сбережениям для европейских компаний в будущем.

«Мы считаем, что из-за поведения России на газовых рынках Европы присутствуют сильные элементы жесткой экономии», — сказал Бироль журналистам.

По словам Фрола, российская газовая компания «Газпром» сократила экспорт в Европу на 25% в годовом исчислении в четвертом квартале 2021 года, несмотря на более высокие рыночные цены и более низкие спотовые продажи, которые повысили другие экспортеры.

«Текущая нехватка сбережений в ЕС во многом связана с Госпромом», — добавил он. «Недостаток хранилищ на объектах компании в ЕС составляет половину дефицита хранилищ в ЕС, хотя объекты Газпрома составляют лишь 10% от общей емкости хранилищ в ЕС».