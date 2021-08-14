Мэдлин Мэннинг Мемес рассказывает о том, как спорт и ее вера оттолкнули ее

Один из моих любимых олимпийских моментов из Токио – это наблюдение за потрясающей Athing Mu, выигравшей бег на 800 метров среди женщин. Прошло 53 года с тех пор, как Америка взяла золото в этом турнире.

Мадлен Мэннинг Мимс победила в 1968 году – первая американка, выигравшая эту гонку. Блестящая карьера Мимз заняла для нее много мест, но до Олимпийских игр она никогда не была далеко. Она работала капелланом после Игр 1988 года, в конечном итоге превратив свою работу в организацию, Совет по религиозным видам спорта США.

Мимс провела большую часть своей сознательной жизни в Талсе, где несколько лет назад у нее брали интервью. Взглянем на историю Мема:

Когда мне было 3 года, врачи сказали моей матери, Куини, что у меня спинальный менингит и что я не выживу. Моя мать послушала, а затем пошла к великому врачу Иисусу и умоляла сохранить мою жизнь. На следующий день, когда врачи были удивлены, увидев меня лучше, они сказали моей матери, что, если я выживу, я буду умственно отсталым и физически инвалидом.

“Ах,” сказала королева с легкой улыбкой. Она знала, что Бог ответил на ее молитву и отменил смертный приговор.

Жизнь в центре города давалась нам непросто. Мои родители развелись, когда мне было 6 лет. Моя мама убирала дома других людей. Мое сердце и сила были в непоколебимой вере в Бога. Она воспитала нас в богатом христианском наследии среди хаоса жилого комплекса.

Моя жизнь изменилась, когда президент Джон Ф. Национальная программа фитнеса Кеннеди, которая требует, чтобы все старшеклассники были на том же уровне физической подготовки, что и ученики в других странах. Этот тест принес мне очень высокие баллы. Мой учитель физкультуры посоветовал мне пойти заниматься спортом для девочек. Я занимался тремя видами спорта. Мы все трое победителей.

Нашей команде был нужен кто-то, чтобы направить 440 Police в нужное русло. При росте 5 футов 9 дюймов я был логичным. Как только я выбрался оттуда, я понял, что за моими застенчивыми и замкнутыми щеками прячется тигр. Самое главное, с каждым годом и каждым испытанием я осознавал, что трек создан для бега. Это определенно было частью Божьего плана для меня.

Путь привел к получению стипендии в колледже. Тяжелые тренировки, быстрый бег, спорт стал причиной международных путешествий, четырех олимпийских команд, олимпийских золотых и серебряных медалей. Я была первой и единственной женщиной, выигравшей золото в беге на 800 метров, и установила многолетний рекорд, а также олимпийские и мировые рекорды в легкой атлетике.

На летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале я была фаворитом в беге на 800 метров среди женщин. Но что-то пошло не так.

В полуфинале произошло немыслимое: я провел очень холостую гонку и не смог выбраться, как бы я ни старался. Мое тело просто отказывалось подчиняться инструкциям. Мне показалось, что я застрял на медленном автопилоте. Смущенный, сбитый с толку, испуганный и недоверчивый, я наконец сошел с рельсов.

Оставив Игры в депрессии, меня снова пригласили баллотироваться на советско-американскую встречу в Мэриленде, прежде чем я вернусь домой. Я сказал «да» только потому, что они предложили достаточно высокую зарплату, чтобы покрыть мою квартплату.

Я подошел к линии, не интересуясь результатом, пока один из моих коллег не бросил с трибун слова поддержки. Это было похоже на напоминание вам о цели, для которой вы родились: «Бегите за Иисусом!»

Я чувствовал, как адреналин накачивает мое тело, когда я готовился пробежать свой естественный элитный уровень. Я помолился быстрой молитвой: «Хорошо, папа, это для тебя. Это моя дань уважения Иисусу». Нервы у меня взорвались, как фейерверк Четвертого июля, когда я взбирался на линию, пылая, чтобы участвовать в гонке своей жизни.

Я финишировал одновременно с русским бегуном – личный рекорд для нас обоих и новый американский рекорд для меня. Почитая Бога в присутствии свидетелей, джизья работала хорошо.

Даже когда мы не понимаем, что Бог делает прямо сейчас, Он всегда знает, что сделает в долгосрочной перспективе. Он больше заинтересован в нашей личности, чем в нашем комфорте.

С тех пор моя раса пошла разными путями. Я был певцом, автором песен, певцом госпел, спикером, автором и назначенным министром. В течение 25 лет я служил в программе олимпийского поклонения и получил степень магистра богословия, а затем и докторскую степень по религиозному служению в спортивном поклонении.

Я все еще бегу – за Иисусом.

«И мы знаем, что все содействует ко благу любящим Бога, тем, кто призван по Его замыслу (Римлянам 8:28)».