Мэй удалили из Overwatch 2 на 15 дней

Монитор 2 Он теряет еще одного чемпиона, на этот раз примерно на две недели. В понедельник Blizzard Entertainment написали в Твиттере, что это занимает Заметьте и смотрите 2 Герой Ми не в сети из-за ошибки в его способности «Ледяная стена». Если все пойдет хорошо, Мэй вернется в игру в патче 15 ноября. Войти не по порядку? Не та магия оружия, на которую я надеялся.

«Мы временно отключаем Мэй, чтобы устранить ошибку с ее способностью «Ледяная стена», которая позволяет героям получать доступ к непреднамеренным локациям». Blizzard написала в Твиттере Со счета службы поддержки. «Мы работаем над тем, чтобы решить эти проблемы как можно быстрее, и стремимся вернуть Mei в следующем наборе обновлений от 15 ноября».

Ошибка позволила Лами выйти за пределы карты. Вы можете увидеть ошибку во время работы Монитор 2Карта Пусана через Ролик опубликован на Reddit.. В нем игрок Кирико использует способность «Быстрый шаг», чтобы телепортироваться к Мэй. Позже игроки используют лазейку, чтобы убрать Симметру с карты, что дает им возможность эффективно сопротивляться И Легкие цели, потому что никто другой не может видеть, где они находятся.

Хотя это первый раз, когда я сел за что-то, такие комментарии неслыханны. Монитор 2 Во время его скалистого запуска в прошлом месяце. часeroes Bastion и Torbjörn были удалены из игры после того, как они непреднамеренно закрыли почти треть игрового списка, среди прочих ошибок. Эти двое были удалены из игры 10 октября и полностью добавлены только на прошлой неделе.

Монитор 2Трудно было запустить. В день запуска игра столкнулась с огромными очередями из-за наплыва игроков, после чего последовало то, что Blizzard назвала «массовой DDoS-атакой», которая сделала игру практически неиграбельной для большого количества игроков. Вскоре после этого сообщалось, что другая спорная ошибка привела к Монитор 2 игроки Случайная покупка скинов персонажей внутриигровая валюта. Похоже, это было вызвано нажатием клавиш при регистрации в игре, когда игроки сосредоточились на чате в галерее героев. Это все, что связано с окружающими спорами. Боевой пропуск и монетизация.

Монитор 2Событие Хэллоуина теперь транслируется через совместные миссии. К счастью, Май там не замешан.