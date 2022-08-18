Мэр Италии раскритиковал туристов, арестованных за серфинг на Гранд-канале

Двое туристов были арестованы за превышение скорости на досках для серфинга по Гранд-каналу Венеции в среду утром после того, как мэр итальянского города раскритиковал дуэт в социальных сетях, назвав их «идиотами».

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро Распространять Видео серферов, тянущих водные автобусы и такси и обещающих купить ужин для своего знакомого.

В другом ролике, размещенном в социальных сетях, серфер упал со своей доски под мостом Академии, но позаботился о том, чтобы держать свой телефон в воде, чтобы снимать подвиги своей группы.

Бругнаро писал, что подозреваемыми были «два высокомерных дурака, которые насмехаются над городом».

Подозреваемые были арестованы в тот же день, оштрафованы на 1530 долларов каждый и высланы из города. В заявлении официальных лиц говорится, что их дорогие электрические панели были конфискованы, и им предстоят дальнейшие судебные иски, чтобы нанести ущерб имиджу города.

В Венеции действуют строгие правила поведения на каналах и в зданиях. Купаться в каналах или есть на ступенях памятников в бездорожном городе противозаконно.

Немецкий Они были оштрафованы 1000 долларов от города в 2019 году за кофе на знаменитом мосту Риальто и приказ никогда не возвращаться в столицу Венето.

Городские запуски туристический налог В следующем году для борьбы с избыточным туризмом и компенсации затрат на оказание услуг муниципалитету.

Туристам, у которых нет гостиничного номера, придется сделать предварительный заказ и заплатить 10,50 долларов, чтобы добраться до города каналов. Подавляющее большинство посетителей Венеции не остаются на ночь.

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