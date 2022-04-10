Киев, Украина. Черный внедорожник въехал в руины: сильно поврежден многоквартирный дом. Разбитый трамвайный вагон. Покрасьте тротуар кровью. Буквально час назад этот жилой район украинской столицы подвергся предполагаемому российскому налету. Виталий Кличко вышел из машины и скрылся под красно-белой лентой, чтобы не допустить к месту происшествия гражданских лиц. Для военного мэра города, находящегося в осаде, станция была слишком знакома.

Десять лет назад Кличко был наиболее известен как легендарный боксер и чемпион мира в супертяжелом весе. Его прозвище было Dr.

Теперь он стал важной фигурой в войне России на Украине. Более шести недель его город противостоял неминуемой угрозе российского захвата, возвышаясь над ним высотой 6 футов 7 дюймов.

«Мы очень подготовлены. Каждый день мы видим, как российская армия разрушает наши города… Мы не хотим уезжать. Мы хотим жить в своем доме… Но мы также не хотим жить под диктатором.[ship.] Прямо сейчас мы остаемся с миллионами людей в Украине и стоим на страже будущего, наших семей и нашей страны», — Мэр Киева Виталий Кличко (Видео: Washington Post Live, Фото: Washington Post Live)

В то время как президент Украины Владимир Зеленский, актер, ставший политиком, приветствовался во всем мире за отказ покинуть столицу, Кличко был наиболее заметен на преобразившихся и укрепленных улицах Киева.

Во время штурма столицы российскими войсками мэр посещал места нападений по мере их совершения. Он дал отдых выжившим и приветствовал первых ответивших. Был гостем на свадьбе краевых войск. Свои путешествия по городу он транслировал через Instagram, выражая возмущение нападениями россиян на мирных жителей. Во время визита в пригород Бучи через несколько дней после его освобождения, где на улицах все еще лежали трупы, он заявил, что увиденное им равносильно геноциду.

«Мой приоритет как мэра моего города: спасать жизни жителей нашего города», — сказал он в недавнем интервью. Он сказал, что пребывание в столице было не решением, а выполнением «миссии».

«Я сейчас везде« Он сказал.

В том числе в социальных сетях, где его сообщения являются частью PR-кампании, а его относительная легкость на камеру означает, что он много лет провел под ярким светом боксерского ринга. Многие в столице подозревают, что он, возможно, планирует баллотироваться в президенты. Но его постоянное появление в осажденном Киеве служило объединяющей силой для украинцев. Жители — даже те, кому не особо нравилась довоенная политика Кличко, — говорят, что его неортодоксальный подход работает. READ Астронавты завершили свой выход в открытый космос к космической станции, которая готова к установке нового блока.

«Наш президент не был политиком, и наш мэр не был политиком», — сказал Костя Спицын, дизайнер продуктов, а теперь волонтер военного времени, который в начале этого месяца отдыхал в одном из немногих открытых городских кафе. «Вот почему мы сильны сегодня».

Кличко родился в 1971 году на территории современного Кыргызстана в семье летчика советских ВВС. Он и его младший брат Владимир начали заниматься боксом в детстве, а затем достигли славы, став двумя самыми легендарными боксерами в мире. Однако, как профессионалы, они никогда не ссорятся друг с другом — Честь Обещание, которое они сделали к их матери.

Даже когда они получали тяжелые титулы, они также продолжали получать высшее образование и ученые степени. В конце концов, Кличко-старший решил поселиться в Киеве и попробовать свои силы в правительстве.

В политике, как и на боксерском ринге, Кличко известен своей легкой неуклюжестью. Даже его поклонники признают, что он склонен терять след своих мыслей или говорить неполными предложениями. Некоторые из его известных ошибок были широко распространены в виде сатирических мемов.

Однако он стал серьезной фигурой в украинской политике, основав партию Украинский демократический альянс за реформы. В 2012 году он получил место в парламенте. Он официально ушел из бокса в 2013 году и стал лидером массового протестного движения, которое началось в ответ на решение тогдашнего президента Виктора Януковича отказаться от европейского соглашения и вместо этого присоединиться к России. Прозападное движение, ныне известное как Майдан или Революция Достоинства, стало поворотным моментом в украинской истории и привело к переформулировке политической системы страны.

Кличко изначально использовал импульс, чтобы подать заявку на пост президента. Когда он ушел в поддержку шоколадного магната Петра Порошенко, он переориентировал свои взгляды на мэрию. Он руководил Киевом с 2014 года. READ Глава Роскосмоса сообщил, что иностранные космонавты проводили военные эксперименты на Международной космической станции.

В феврале он столкнулся со своей самой большой и самой ожидаемой битвой. Несмотря на предупреждения, он никогда не думал, что произойдет российское вторжение, интерпретируя сосредоточение войск вокруг границ Украины этой зимой как не более чем игру мускулов президента России Владимира Путина. Затем, 24 февраля, столицу разбудил шквал взрывов.

«Мы плохо подготовились, потому что никто в это не верил», — сказал он. Но как только начинается вторжение, «Мы [didn’t] У нас был другой вариант, мы должны были защищать нашу страну».

Весь март города вокруг Киева безжалостно обстреливались наступающими русскими войсками. Погибли мирные жители. В столице без конца звучали сирены воздушной тревоги. К концу месяца, по словам Кличко, во время попытки осады было повреждено около 80 многоквартирных домов и убито около 100 мирных жителей.

Но российским силам так и не удалось захватить город — они отступили в последние дни после провалов, которые не оправдали ожиданий военных экспертов и западных официальных лиц. Кличко объясняет успехи украинцев чувством долга защищать свой образ жизни.

Он сказал, что российские войска «воюют за деньги». «Украинские солдаты защищают наши семьи, наших женщин, наших детей, будущее наших семей и будущее нашей страны».

Однажды утром Кличко прервал доступ к пожарной части на севере Киева. Не раз его брат был с ним, вместо этого он ездил в Германию, чтобы потребовать дополнительной гуманитарной и военной поддержки от страны, в которой они оба жили годами.

В боксе эти двое называли свои отношения «секретным оружием», с которым должны столкнуться их противники. В контексте войны это означало сплочение друг друга для защиты столицы.

«Я очень рад, что мой брат использовал свой статус и международные связи для сбора денег для Украины», — сказал Кличко. «Мой брат меня очень поддерживает». READ Netflix анонсирует серию документальных фильмов о космической миссии Inspiration4

Для некоторых жителей эта братская связь также помогла улучшить имидж мэра. «До войны у меня не было хорошего мнения об этом, — сказал Андрей Шавинский, 26-летний разработчик программного обеспечения. «Но он остался в Киеве, и тот факт, что его брат поддерживает его, меня радует».

Кличко посетил пожарную часть, чтобы проверить новое оборудование и поприветствовать тех, кто несет ответственность за тушение пожаров, вызванных российскими ударами.

Пожарные ушли, пожав мэру руку и показав ему комнаты, где женщины плели камуфляжные сети для прикрытия блокпостов, а гражданских обучали навыкам оказания первой помощи.

«Когда люди у власти приходят к людям, участвующим в борьбе, это помогает поднять боевой дух», — сказал сержант. Владимир Таран, проработавший два года пожарным. «Это означает, что они не забывают людей, которые спасают жизни».

Снаружи Кличко позировал для фотографий, обняв пожарных. Некоторые российские войска все еще остаются на окраинах города. На заднем плане был слышен звук уходящей артиллерии.