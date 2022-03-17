Мэр Киева Виталий Кличко ответил на заявления Владимира Путина о том, что российские военные не наносят удары по мирным жителям

Виталия Кличко спросили о заявлении Владимира Путина о том, что российские военные не бомбят мирных жителей.

Кличко ответил: «Ерунда».

Мэр Киева и Зал славы боксеров Виталий Кличко Это было простое, но сильное слово в ответ на вопрос репортера относительно утверждения Владимира Путина о том, что российские военные не бомбят мирных жителей.

«Бред сивой кобылы!» — сказал Кличко, входя в зал.

Кличко можно увидеть на видео, когда он идет по улице, где, похоже, разрушен многоквартирный дом.

Полномасштабное военное вторжение России в Украину началось 24 февраля, что ознаменовало дальнейшую эскалацию почти восьмилетнего конфликта.

В последующие дни и недели Россия бомбила несколько украинских городов, В результате погибли сотни, если не тысячи мирных жителей..

Крис Ресон, корреспондент 7 News из Сиднея, спросил Кличко о Путине, сказав, что Россия «наносит удары только по военным целям».

Он произнес нецензурные слова, затем извинился, затем указал на здание, которое разбомбили, и сказал: «Где военная цель? Это здание — военная цель?»

Журналист Reason опубликовал скриншоты обмена в Twitter.

«Кличко наносит нокаутирующие удары, которые попадают прямо в цель», — сказал он.

— Крис Ризон (@ChrisReason7) 16 марта 2022 г.

Виталий и его брат Владимир, боксер из Зала славы, остались в Украине для участия в боевых действиях, привлекая внимание международных СМИ.

Ранее они описывали войну как «абсолютно ужасающую», «полное безумие» и «ужас». в 2022 году.

на прошлой неделе, Владимир заявил, что дети в Украине «умирают десятками» Он также разместил гневное видео в Twitter, в котором критиковал Путина.

В другом месте Джо Байден в среду назвал Путина «военным преступником». По данным CNNПри этом президент США усиливает свое осуждение российского лидера.

Комментарий Байдена последовал за призывом президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу о дополнительной помощи для защиты от вторжения.

CNN сообщила, что юридическое определение военных преступлений включает преднамеренное нанесение ударов по гражданским лицам в ожидании неопровержимых доказательств.