Мэр Парижа заявил, что придет время поставить под сомнение участие России в Играх-2024

Мэр Анн Идальго заявила в среду, что вторжение президента России Владимира Путина в Украину противоречит олимпийскому духу и что придет время принять решение об участии его страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Идальго, которая останется мэром, когда состоятся Игры 2024 года, если только она не станет неожиданной победительницей на президентских выборах в следующем месяце, заявила, что президент России Владимир Путин ведет несправедливую войну.

«Для меня Олимпийские игры также являются частью мира геополитики», — сказал Идальго в интервью агентству Рейтер. «То, что происходит сегодня, фактически не ставит Россию в эту группу миролюбивых стран».

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Россия описывает свои действия в Украине как «спецоперацию» по разоружению и дискредитации Украины.

В конце февраля Исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях после российского вторжения в Украину. Олимпийский комитет России категорически не согласился с Международным олимпийским комитетом.

В сложившейся ситуации членство в Олимпийском комитете России не было приостановлено, а Россия допущена к соревнованиям в Париже.

Идальго, который был в Японии в августе, чтобы получить олимпийский флаг по завершении летних игр в Токио, которые были отложены по сравнению с предыдущим годом из-за коронавируса, сказал, что спорт должен сыграть свою роль в глобальной дипломатии.

И она отказалась сообщить, когда организаторы Олимпиады примут решение по России.

«Я очень прагматичен, и мы примем решение, когда придет время. Вот и все», — сказал Идальго, добавив, что Путин ведет войну против страны, имевшей право на самоопределение.

«Владимир Путин нарушает международное право и не признает существования международного права… Мы должны это учитывать», — добавил он.

Любое решение об участии России будет за МОК.

В 1920 году Австрия, Болгария, Турция, Венгрия и Германия, потерпевшие поражение в Первой мировой войне, не были приглашены для участия в Антверпенской Олимпиаде. В 1948 году, после окончания Второй мировой войны, Германия и Япония были отстранены от участия в Лондонских играх.

Российские спортсмены выступали под знаменем Олимпийского комитета России на зимних Олимпийских играх в Пекине в этом году из-за плохой допинговой практики.

Идальго баллотируется на президентских выборах в апреле по списку Социалистической партии.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительные отчеты Ричарда Лава и Элизабет Пино; Монтаж Ник МакФи

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.