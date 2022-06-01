Мэр Северодонецка заявил, что российские войска захватили половину города

Словакия, Украина (AFP) – российские войска в ходе «бешеной атаки» захватили половину города Северодонецк на востоке Украины, который занимает центральное место в усилиях Москвы. Мэр заявил во вторник о завершении захвата промзоны Донбасса.

«Город безжалостно уничтожается квартальной застройкой», — сказал Александр Стрюк. Он сказал, что ожесточенные бои на улицах продолжаются, а артиллерийские обстрелы угрожают жизни примерно 13 000 мирных жителей, которые все еще укрываются в разрушенном городе, где когда-то проживало более 100 000 человек.

По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, в результате удара российской авиации по Северодонецку была поражена цистерна с азотной кислотой на химическом заводе, что привело к серьезной утечке дыма. Он опубликовал фотографию большого облака, нависшего над городом, и призвал жителей оставаться дома и носить противогазы или костюмы.

Позже во вторник Хейдей заявил, что «большая часть Северодонецка» находится под контролем России, хотя добавил, что ожесточенные бои продолжаются, а город не был оцеплен.

Северодонецк важен для российских усилий по захвату Донбасса до того, как туда прибудет больше западного оружия для укрепления обороны Украины. Поддерживаемые Москвой сепаратисты восемь лет сражались с украинскими войсками в регионе и еще до вторжения захватили большие территории.

Президент Джо Байден заявил во вторник, что Соединенные Штаты предоставят Украине самые современные ракетные системы, о которых просили их лидеры. В статье, опубликованной в New York Times, Байден заявил, что ракетные комплексы позволят Украине «с большей точностью поражать ключевые цели».

Официальные лица США, выступавшие перед заявлением Байдена на условиях анонимности, заявили, что Вашингтон направит в Украину небольшое количество высокотехнологичных ракетных комплексов средней дальности. Ракеты могут использоваться для перехвата российской артиллерии и уничтожения российских позиций в городах, где идут интенсивные бои, например, в Северодонецке.

Ракетные комплексы будут изъяты из арсенала США, что позволит быстро передать их Украине. Украинским силам также потребуется обучение работе с новыми системами, которое может занять не менее недели или двух.

Северодонецк, расположенный в 145 км к югу от российской границы, расположен в районе, который является последним контролируемым украинским правительством анклавом в Луганской области. Донбасс состоит из Луганской и Донецкой областей.

По словам Стрюка, с момента вторжения России в Украину в конце февраля по разным причинам погибло более 1500 человек. Попытки эвакуации из Северодонецка были прерваны бомбежкой.

«Мирные жители гибнут от прямых ударов, осколочных ранений и под обломками разрушенных зданий, потому что большая часть населения прячется в подвалах и убежищах», — сказал Стрик.

Мэр сообщил, что электричество отключено, а людям нужна вода, еда и лекарства: «Продовольствие есть еще на несколько дней, но проблема в том, как его распределить».

В своем ночном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе остается «чрезвычайно сложной», поскольку Россия разместила там «максимальные боевые силы» своей армии.

По меньшей мере три человека погибли и шестеро получили ранения в результате ракетного обстрела Россией города Славянск к западу от Северодонецка, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем посте в Facebook во вторник. Школа была среди многих зданий, которые были повреждены.

На дороге между двумя многоквартирными домами образовалась воронка, сильно пробитая осколками.

Пол и лестница одного из зданий были залиты кровью.

59-летняя жительница района Олина Войтенко рассказала, что знала об одном из погибших, мужчине, чья квартира загорелась во время взрыва.

Другой житель, Михайло Самулюк, сказал, что налет произошел посреди ночи. «Я был на своем диване, и вдруг мой диван подпрыгнул в воздух», — сказал он.

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Юрасс Керману сообщает из Львова, а писатель Associated Press Лолита С. написала роль в Вашингтоне.

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