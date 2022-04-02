Мэр украинского города заявил, что тела мирных жителей «разбросаны»

В субботу мэр Киева заявил, что около 300 человек были похоронены в братской могиле в Буче, пригородном городе к северо-западу от украинской столицы Киева, после того, как украинская армия. Восстановлен контроль над главным городом из России Только чтобы найти трупы, разбросанные по всему сообществу.

«В Буче мы уже похоронили 280 человек в братских могилах», — сказал по телефону AFP мэр города Анатолий Федорук. По его словам, улицы разрушенного города были усеяны трупами.

На жилой улице были обнаружены тела не менее 20 человек в штатском, разбросанные на расстоянии нескольких сотен метров.

Графические видео Фотографии этой и других улиц распространяются в Интернете.

Один из них показал тело мужчины со связанными за спиной руками, а рядом с ним открытый украинский паспорт. У другого была заглубленная рана в голову.

Двое лежали возле велосипедов, а третий рядом с брошенной машиной. Некоторые лежали лицом вверх и согнутыми конечностями, а другие лежали лицом вниз.

Предупреждающий графический контент

Солдаты украинской армии сидят на своем танке, а тело мирного жителя, по словам местных жителей, убитых солдатами российской армии, лежит на улице Буча, Украина, 2 апреля 2022 года. Фотография: Зохра Бенсемра/Reuters

Тело мирного жителя лежит на улице во время российского вторжения в Украину, в Буче, Киевская область Украины, 2 апреля 2022 года. Фотография: Зохра Бенсемра/Reuters

«В Буче мы уже похоронили в братских могилах 280 человек», — сказал городской голова Анатолий Федорук. Фотография: Зохра Бенсемра/Reuters

На улицах Бучи обнаружены тела не менее 20 человек в штатском. Фотография: Зохра Бенсемра/Reuters

Украинские силы отбили Бучу 1 апреля 2022 года. Фотография: Зохра Бенсемра/Reuters

Причины смерти не ясны, но внешний вид тел указывает на то, что она умерла несколько дней назад, сообщает Agence France-Presse.

В видеоклипе, который, по-видимому, был снят возле мэрии, Федорук сказал, что в пятницу украинские силы отбили Бучу. Наступление произошло после нескольких дней украинских завоеваний вокруг Киева и на севере с выводом российских войск после неудачных попыток окружить столицу.

Бои опустошили город, в многоквартирных домах зияют дыры от разрывов снарядов, а на улицах валяются разбитые машины.