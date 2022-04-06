Мэтт Ле Тиссье покидает свою должность в «Саутгемптоне» после негативной реакции на твит об Украине | Саутгемптон

Мэтт Ле Тиссье подал в отставку с поста посла Саутгемптона после негативной реакции на скандальный пост в социальных сетях о войне на Украине.

Во вторник бывший защитник Святых и 53-летний нападающий сборной Англии поделился теорией заговора относительно того, что, как представляется, было преднамеренным убийством мирных жителей в Буче и других городах до того, как российские войска ушли из пригородов Киева.

Ле Тиссье написал «это» и смайлик, указывающий на твит, предполагающий, что СМИ «солгали», прежде чем удалить пост и попытаться прояснить свою позицию, сказав, что «дело было в манипулировании СМИ».

Он опубликовал еще одно обновление в среду утром, чтобы дать понять, что он «не поддерживает войну ни в какой форме и ни в какой форме», добавив, что он «не защищает никого, кто уносит жизни других, и с любым, кто совершает такие действия, следует поступать соответствующим образом». .»

Ле Тиссье, сыгравший 540 игр за «Саутгемптон» и забивший 209 голов, затем объявил, что решил «уйти в отставку» со своей должности в «Сент-Мэри».

Ле Тиссье написал: «Для всех поклонников SFC я решил уйти с поста посла SFC. Мои взгляды — это мои взгляды, и они всегда были такими, и важно сделать этот шаг сегодня, чтобы избежать путаницы.

«Это не влияет на мои отношения с моей командой и мою любовь к ним, и я всегда буду фанатом и сторонником All Saints.

«Однако я вижу, что в связи с недавними событиями важно отделить работу, в которую я верю, от моих отношений с клубом, который я поддерживал и с которым играл большую часть своей жизни. Я увижу вас всех в Сент-Мэри и всегда делаю все возможное, чтобы помочь клубу».

Ле Тиссье, сыгравший за «Саутгемптон» 540 игр и забивший 209 голов, был назначен послом клуба в январе 2019 года. После окончания футбольной карьеры он переквалифицировался в телеаналитика и стал постоянным участником Sky Sports Soccer Saturday до августа 2020 года.