Мюррей говорит, что снятие рейтинговых очков с Уимблдона — не лучший ход

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30 мая (Рейтер) — Двукратный британский чемпион Уимблдона Энди Мюррей заявил в понедельник, что решение лишить турнирную таблицу турниров Большого шлема очков не было «отличным шагом» для WTA и тура WTA.
Рейтинговые очки Уимблдона лишились мужской ATP и женской WTA после того, как крупные травяные корты решили дисквалифицировать игроков из России и Беларуси из-за вторжения России в Украину, что Москва называет «спецоперацией». Читать далее
«Снятие очков, если это не мешает игрокам играть, я не думаю, что это отличный шаг со стороны ATP», — сказал Мюррей журналистам после выхода во второй раунд турнира Surbiton Cup на траве.
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«Отобрали очки — и все равно пришли все.
«Я верю, что Уимблдон будет продолжаться и будет иметь очень сильное игровое поле».
Объявляя о своем решении, организаторы Всеанглийского клуба лаун-тенниса в прошлом месяце заявили, что отстранение российских и белорусских игроков от участия в турнире в этом году было единственным возможным вариантом под руководством британского правительства.
«Я не думаю, что в ATP есть кто-то, кто поддерживает то, что происходит в Украине», — сказал Мюррей.
«Я думаю, что они пытаются защитить игроков как могут, и это решение, которое они приняли. Некоторых игроков это решение устраивает, но я думаю, что большинство нет».
«Я разговаривал с некоторыми российскими игроками в Мадриде, и я тоже сочувствую этим игрокам. Я люблю их и дружу с ними, и я не думаю, что они поддерживают то, что происходит (в Украине)».
На прошлой неделе Мюррей сказал, что Уимблдон никогда не будет восприниматься как «шоу-событие». Читать далее
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(Сильвия Риччимузи сообщает в Гданьске); Монтаж Кен Феррис
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