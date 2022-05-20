Наблюдая за Украиной, спецназ США понимает, что отстает в возможностях информационной войны

СОВИК 2022: С видеозаписями военных успехов Украины, неудач России на поле боя и гуманитарных зверств, совершенных российскими войсками из Украины, которые транслируются онлайн, руководители специальных операций США обеспокоены тем, что американским военным необходимо быстро наращивать свои возможности информационной войны.

Об этом заявил командующий Командованием специальных операций США генерал Ричард Кларк на промышленной конференции Сил специальных операций во вторник.

Кларк заявил, что за последние три месяца украинское руководство использовало информационное пространство для поднятия боевого духа и раскрытия правды о действиях российских военных в Украине, фактически настраивая мир против России. Но Кларк сказал, что Соединенным Штатам сейчас нужно задуматься о том, какие информационные силы, инструменты и возможности они будут использовать против более сложного противника.

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«Украина относительно проста, потому что ее все видят», — сказал Кларк. «Как мы собираемся сделать это против близкого соперника-ровесника, который может быть не открытым или весь мир может не указывать [at]? «

Информационные операции являются мощным инструментом, который может нарушить процесс принятия решений противником, повлиять на чувства местных жителей или сформировать интернациональный нарратив. Поскольку силы специального назначения и более широкие вооруженные силы США борются с террористами по всему миру или действуют в странах по всему Китаю, высшее руководство SOCOM заявило, что им необходимо лучше понимать информационную арену.

Одной из областей, в которую SOCOM собирается инвестировать, являются инструменты «анализа настроений», чтобы лучше понять, насколько эффективно используются информационные процессы. Инструменты анализа настроений используют искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы определить, являются ли данные положительными, отрицательными или нейтральными. Кларк сказал, что анализ настроений — это то, над чем мы «усердно работаем», чтобы дать специалистам по информационной войне возможность «чувствовать это, а затем мы можем реагировать на это и отправлять целевые сообщения».

«Если мы сможем применять большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, я думаю, это даст преимущество нашим людям, которые работают в этой области», — сказал Кларк.

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Это важная часть понимания более широкой информационной среды, и в конечном итоге она будет определять, как будут вестись операции информационной войны, заявил на конференции адмирал Фрэнк Брэдли, командующий Центральным командованием специальных операций США.

«Мы должны знать окружающую среду, прежде чем мы сможем оценить слабые места и пробелы в базе знаний», — сказал Брэдли. «Тогда это поможет нам лучше формировать наши сообщения, чтобы подчеркивать и подчеркивать принудительные и злонамеренные действия противников».

Однако несколько лидеров также добавили, что очень важно, чтобы сообщения исходили из правильных уст, а это означает, что это не всегда Соединенные Штаты.

В Африке, например, силы-партнеры США, сражающиеся с «Аш-Шабааб», рассылают твиты во время боев, чтобы информировать мирных жителей в регионе о деятельности воинствующего экстремизма. Это «очень эффективно», — сказал контр-адмирал Милтон Сэндс III, командующий Командованием специальных операций США в Африке. Но важные уроки заключаются в том, откуда приходят сообщения.

«Они вызывают… действительно впечатляющее доверие, когда исходят от них, гораздо больше, чем если бы исходили от нас», — сказал Сэндс на конференции SOVIC в среду.

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Это похоже на сообщения в Южном округе, районе, который и Россия, и Китай считают стратегически важным.

«То, что я обнаружил в районе SOUTHCOM, заключается в том, исходит ли оно из Соединенных Штатов и, похоже, направлено против КНР. [People’s Republic of China] «Иногда это остается без внимания», — сказал адмирал Кит Дэвидс, командующий Командованием специальных операций США на юге. Так что действительно эффективно работать с нашими иностранными партнерами, чтобы дать им информацию, и тогда они станут голосом.

«Во-первых, они заслуживают доверия. Во-вторых, это местное сообщение. Поэтому я думаю, что это действительно самый эффективный подход», — сказал он.

Дэвидс сказал, что правительству США в целом также не хватает скорости информационных операций. Две звезды называют Россию «блоком» в информационном пространстве Латинской Америки, а руководство хотело бы противопоставить этому видеоролики о недостатках российских военных в Украине.

«Мы довольно медленно распространяем эти сообщения — не как правительственная целевая группа, а как межправительственная группа», — сказал Дэвидс.