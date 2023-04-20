Наблюдение за Курбан-байрамом в 2023 году в Саудовской Аравии Обновления в прямом эфире: наблюдение полумесяца Шавваля в Саудовской Аравии, Ид аль-Фитр, 21 апреля

Эр-Рияд, 20 апреля. Мусульмане Саудовской Аравии соберутся сегодня вечером, чтобы посмотреть на луну. Происходит процесс наблюдения за Луной для определения даты Курбан-байрама 2023 года в Королевстве Саудовская Аравия. Курбан-байрам или Курбан-Байрам — один из двух крупнейших праздников, отмечаемых мусульманами всего мира. Более того, появление Луны ознаменует конец текущего месяца Рамадан и начало месяца Шавваль 1444 года. Как и каждый год, Недавно Он будет предоставлять оперативные новости о наблюдении за луной в Курбан-байрам 2023 года в Саудовской Аравии. Оставайтесь с нами, чтобы получать мгновенные и точные обновления новостей из Саудовской Аравии в прямом эфире, чтобы наблюдать за полумесяцем Ид.
Курбан-байрам празднуется в первый день месяца Шавваль, который начинается после окончания Рамадана. Каждый месяц в исламском календаре, основанном на лунном цикле, длится либо 29, либо 30 дней, в зависимости от наблюдения за луной. 29 числа каждого месяца мусульмане пытаются увидеть луну. Если луна видна, текущий месяц заканчивается и начинается новый месяц. Если луна не видна, текущий месяц составляет 30 дней, и после этого мусульмане приветствуют новый месяц. Дата Ид 2023 в Индии: когда будет видна луна в Ид аль-Фитр? Знайте дату Рамадана Чанд Раат и ориентировочные даты исламского фестиваля.
Мусульмане Саудовской Аравии начали поститься в Рамадан с 23 марта. Соответственно, сегодня выпадает 29-е число Рамадана, то есть 20-е апреля. Поэтому Верховный суд Саудовской Аравии попросил мусульман в Саудовской Аравии попытаться увидеть луну этим вечером и сообщить о своем наблюдении, если таковое имеется, в ближайший суд. Если в этот вечер будет виден полумесяц Шавваля, месяц Рамадан закончится, и праздник будет отмечаться 21 апреля, знаменуя начало месяца Шавваль. Исламский календарь 2023: от Рамадана до Ид аль-Фитр и Бакрида, список исламских праздников, событий и праздников, а также их даты в Грузии и Хиджре.
Если сертификат о наблюдении за полумесяцем отсутствует, 30-дневный месяц Рамадан завершится 21 апреля. В этом случае мусульмане будут встречать Шавваль 22 апреля и праздновать Ураза-байрам в этот же день. Оставайтесь на связи с нами, чтобы получать новости в прямом эфире о наблюдении полумесяца Шавваля или наблюдении за луной в Курбан-байрам 2023 года в Саудовской Аравии.
(Вышеупомянутая история впервые появилась на LastLY 20 апреля 2023 года в 17:16 по восточному стандартному времени. Чтобы узнать больше новостей и обновлений о политике, мире, спорте, развлечениях и образе жизни, зайдите на наш веб-сайт lastly.com).
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