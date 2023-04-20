Наблюдение за Курбан-байрамом в 2023 году в Саудовской Аравии Обновления в прямом эфире: наблюдение полумесяца Шавваля в Саудовской Аравии, Ид аль-Фитр, 21 апреля

Архивное фото наблюдения за луной (Изображение предоставлено Twitter/HaramainInfo)











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Полумесяц Шавваля видели в Саудовской Аравии. Так заканчивается месяц Рамадан и начинается месяц Шавваль в Саудовской Аравии. Соответственно, Ид аль-Фитр или Ид аль-Фитр отмечается 21 апреля в Саудовской Аравии.















Полумесяц Шавваля не был замечен в восточных районах Саудовской Аравии. Об этом проинформирован Верховный суд. Если в Саудовской Аравии не будет луны, Курбан-байрам в 2023 году выпадет на 22 апреля. Окончательное объявление ждет.















Сообщается, что во время поисков полумесяца Шавваля в Саудовской Аравии две группы астрономов вступили в ожесточенный спор друг с другом в Судаире. Несколько астрономов выступают против главного комитета по наблюдению за Луной в Судаире из-за некоторых разногласий. Оставайтесь здесь, чтобы быть в курсе последних новостей о наблюдении за луной в Курбан-байрам в 2023 году в Саудовской Аравии.















Солнце вот-вот сядет в Саудовской Аравии, и вскоре начнутся поиски полумесяца Шавваля. Увидев луну, можно будет определить дату праздника Курбан-Байрам в Королевстве Саудовская Аравия. Оставайтесь здесь с нами, чтобы получать свежие новости о наблюдениях за луной в Саудовской Аравии.















По словам астронома Аделя Аль-Саадуна, маловероятно, что сегодня полумесяц Шавваля можно будет увидеть в Саудовской Аравии. Его цитировали: «Сегодня вечером невозможно увидеть полумесяц … и я призываю всех, кто его увидит, сфотографировать его в качестве доказательства». Если луны не будет видно, Курбан-байрам будет отмечаться в Саудовской Аравии 22 апреля.















Наблюдатели готовятся наблюдать за луной Шавваля 1444 года в Саудовской Аравии. За Луной наблюдают, чтобы определить дату Ид аль-Фитр 2023 года в Саудовской Аравии. Следите за новостями в прямом эфире о наблюдениях за луной в Саудовской Аравии.















В Саудовской Аравии идет подготовка к наблюдению за Луной в различных местах. Наблюдение за луной определит начало месяца Шавваль и дату Ид аль-Фитр 2023 года в Королевстве Саудовская Аравия. Окончательное объявление ожидается после молитвы на закате. Смотрите это пространство, чтобы наблюдать за луной Ид аль-Фитр 2023 года, чтобы увидеть свежие новости из Саудовской Аравии.

Эр-Рияд, 20 апреля. Мусульмане Саудовской Аравии соберутся сегодня вечером, чтобы посмотреть на луну. Происходит процесс наблюдения за Луной для определения даты Курбан-байрама 2023 года в Королевстве Саудовская Аравия. Курбан-байрам или Курбан-Байрам — один из двух крупнейших праздников, отмечаемых мусульманами всего мира. Более того, появление Луны ознаменует конец текущего месяца Рамадан и начало месяца Шавваль 1444 года. Как и каждый год, Недавно Он будет предоставлять оперативные новости о наблюдении за луной в Курбан-байрам 2023 года в Саудовской Аравии. Оставайтесь с нами, чтобы получать мгновенные и точные обновления новостей из Саудовской Аравии в прямом эфире, чтобы наблюдать за полумесяцем Ид.

Курбан-байрам празднуется в первый день месяца Шавваль, который начинается после окончания Рамадана. Каждый месяц в исламском календаре, основанном на лунном цикле, длится либо 29, либо 30 дней, в зависимости от наблюдения за луной. 29 числа каждого месяца мусульмане пытаются увидеть луну. Если луна видна, текущий месяц заканчивается и начинается новый месяц. Если луна не видна, текущий месяц составляет 30 дней, и после этого мусульмане приветствуют новый месяц. Дата Ид 2023 в Индии: когда будет видна луна в Ид аль-Фитр? Знайте дату Рамадана Чанд Раат и ориентировочные даты исламского фестиваля.

Мусульмане Саудовской Аравии начали поститься в Рамадан с 23 марта. Соответственно, сегодня выпадает 29-е число Рамадана, то есть 20-е апреля. Поэтому Верховный суд Саудовской Аравии попросил мусульман в Саудовской Аравии попытаться увидеть луну этим вечером и сообщить о своем наблюдении, если таковое имеется, в ближайший суд. Если в этот вечер будет виден полумесяц Шавваля, месяц Рамадан закончится, и праздник будет отмечаться 21 апреля, знаменуя начало месяца Шавваль. Исламский календарь 2023: от Рамадана до Ид аль-Фитр и Бакрида, список исламских праздников, событий и праздников, а также их даты в Грузии и Хиджре.

Если сертификат о наблюдении за полумесяцем отсутствует, 30-дневный месяц Рамадан завершится 21 апреля. В этом случае мусульмане будут встречать Шавваль 22 апреля и праздновать Ураза-байрам в этот же день. Оставайтесь на связи с нами, чтобы получать новости в прямом эфире о наблюдении полумесяца Шавваля или наблюдении за луной в Курбан-байрам 2023 года в Саудовской Аравии.

(Вышеупомянутая история впервые появилась на LastLY 20 апреля 2023 года в 17:16 по восточному стандартному времени. Чтобы узнать больше новостей и обновлений о политике, мире, спорте, развлечениях и образе жизни, зайдите на наш веб-сайт lastly.com).

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