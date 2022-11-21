Набор Mario Kart 8 Nintendo Switch в Черную пятницу на Amazon, Best Buy и GameStop

Черная пятница уже здесь, несмотря на то, что фактическая дата не раньше пятницы после Дня Благодарения. Предложения Nintendo «Черная пятница» начинаются сегодня и включают в себя скидки на множество отличных игр, а также возвращение набора Nintendo Switch Mario Kart 8 «Черная пятница».

Пакетное предложение Nintendo Switch «Черная пятница»

За 299,99 долларов вы получаете неоновую консоль Nintendo Switch, копию Mario Kart 8 Deluxe и однопользовательскую подписку на Nintendo Switch Online. Если вы дарите Nintendo Switch в качестве подарка в этом году, обязательно получите этот комплект.

Как получить новые треки Mario Kart 8 Deluxe

С 3-месячной подпиской на Nintendo Switch Online вы получаете доступ к онлайн-играм и выбору игр Super NES и NES в рамках подписки. Однако, если вы хотите получить доступ к новым трассам Mario Kart 8, вам необходимо перейти на Подписка на расширение NSO. Этот уровень дает вам право на дополнительные треки Mario Kart 8, DLC Animal Crossing, расширение Splatoon 2 Octo Expansion, а также доступ к избранным играм для Nintendo 64 и Sega Genesis.

Когда поступит в продажу набор Nintendo Switch «Черная пятница»?

Nintendo объявила, что распродажи в Черную пятницу начнутся в воскресенье, 20 ноября 2022 года. Розничные продавцы уже начали выставлять наборы на продажу, хотя распродажи Walmart в Черную пятницу официально не начинаются до 21 ноября. Скидки Best Buy на все товары в Черную пятницу начинаются 20 ноября. Amazon — это своего рода подстановочный знак, который делает то, что ему нравится, но предложения Amazon Black Friday уже действуют, и нет сомнений, что впереди еще тысячи.