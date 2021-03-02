Навального отправили в жестокую русскую тюрьму

Организация г-на Навального освободила А. Описывать В понедельник колония подтвердила роль избранных заключенных в управлении населением.

По прибытии, например, охранники заставляют сокамерников отказаться от видеозаписи кодекса чести, который регулирует тюрьмы, управляемые преступными ворами в законе, заявив: «Я не поддерживаю образ жизни заключенного». По сути, согласно этому описанию, это признание авторитета активистов, но эта лояльность не может быть заявлена ​​публично, потому что группы активистов официально запрещены на десятилетие.

Несмотря на это, в исправительной колонии № 2 активисты приказывают сокамерникам выполнять бессмысленные задачи, такие как стелить кровати несколько раз в день или снимать, а затем снова одеваться, сообщает британская газета The Guardian. учетные записи От бывших зэков.

Дмитрий Демушкин, политик-националист, который провел некоторое время в колонии, назвал психологически ужасными условия в отдельной штрафной бригаде, где г-н Навальный мог допустить незначительные нарушения, такие как отсутствие куртки.

Например, заключенные должны бриться каждое утро, но им не разрешается делать это самим, потому что им не разрешается носить с собой бритвы; Вместо этого активисты используют бритвы, а порезы и шрамы – обычное явление.

В интервью московскому «Радио Эко» г-н Диомошкин сказал, что заключенные часами стоят со связанными за спиной руками, глядя себе в ноги и не могут смотреть в глаза охранникам. Он сказал, что заключенные пользуются туалетами без барьеров, и от них требуется активное присутствие.

Г-н Диомушкин рассказал о заключении г-на Навального в ИК № 2. «Они найдут много способов оказать на него давление». В этих обстоятельствах ваша личность «деформируется».