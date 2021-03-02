Навального отправили в жестокую русскую тюрьму

Организация г-на Навального освободила А. Описывать В понедельник колония подтвердила роль избранных заключенных в управлении населением.
По прибытии, например, охранники заставляют сокамерников отказаться от видеозаписи кодекса чести, который регулирует тюрьмы, управляемые преступными ворами в законе, заявив: «Я не поддерживаю образ жизни заключенного». По сути, согласно этому описанию, это признание авторитета активистов, но эта лояльность не может быть заявлена публично, потому что группы активистов официально запрещены на десятилетие.
Несмотря на это, в исправительной колонии № 2 активисты приказывают сокамерникам выполнять бессмысленные задачи, такие как стелить кровати несколько раз в день или снимать, а затем снова одеваться, сообщает британская газета The Guardian. учетные записи От бывших зэков.
Дмитрий Демушкин, политик-националист, который провел некоторое время в колонии, назвал психологически ужасными условия в отдельной штрафной бригаде, где г-н Навальный мог допустить незначительные нарушения, такие как отсутствие куртки.
Например, заключенные должны бриться каждое утро, но им не разрешается делать это самим, потому что им не разрешается носить с собой бритвы; Вместо этого активисты используют бритвы, а порезы и шрамы – обычное явление.
В интервью московскому «Радио Эко» г-н Диомошкин сказал, что заключенные часами стоят со связанными за спиной руками, глядя себе в ноги и не могут смотреть в глаза охранникам. Он сказал, что заключенные пользуются туалетами без барьеров, и от них требуется активное присутствие.
Г-н Диомушкин рассказал о заключении г-на Навального в ИК № 2. «Они найдут много способов оказать на него давление». В этих обстоятельствах ваша личность «деформируется».