Навальный впервые появляется в суде после прекращения голодовки, говоря: «Я просто ужасный скелет»

31 марта Навальный объявил голодовку в тюрьме, требуя медицинской помощи, но закончился на прошлой неделе, когда ему наконец оказали медицинскую помощь.

Он поговорил со своей женой Юлией Навальней, которая физически присутствовала в суде, и рассказал ей подробности о своем весе и о том, что он ел в прошлый раз.

Он сказал, что его отвели в ванную, чтобы он выглядел “подходящим” для слуха.

«Я посмотрел на себя. Я просто ужасный скелет. В последний раз, когда я весил 72 кг, я, вероятно, учился в седьмом классе», – сказал он. Его адвокат сказал, что Навальный весил 94 кг в январе, когда вернулся в Москву из Германии.

Он добавил, что съедал «четыре столовых ложки каши в день, на пятый день завтра съем шесть ложек».

В своем последнем заявлении перед тем, как судья Коришева покинула Наталью для рассмотрения решения, Навальный начал свою проповедь против Путина, сравнив его с глупым королем из детского рассказа «Новое платье императора».

«Я бы сказал, что ваш король обнажен, и на это кричит не один маленький мальчик – теперь миллионы людей уже кричат ​​на него. Это совершенно очевидно. его уши », – сказал Навальный о Путине, также имея в виду массовые антиправительственные протесты в России после заключения активиста в тюрьму и во время его голодовки.

Он сказал: «Ваш голый король хочет править до конца, ему нет дела до страны, он цепляется за власть и хочет править бесконечно».

Он также направил свой гнев на прокуроров в зале суда.

«Вы все предатели. Вы и голый король выполняете план захвата России, а русские должны превратиться в рабов. Их богатство будет отнято у них, они будут лишены всяких перспектив, вы осуществили этот план. “

Он также попросил судью перестать его перебивать, тоже назвав это изменой.

20 февраля Налвальный был признан виновным в клевете на богатство Артеменко, 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Дело было передано в суд из-за комментариев Навального в социальных сетях в июне прошлого года, в которых он критиковал видеотрансляцию государственного телеканала RT, в которой различные известные личности выразили свою поддержку спорным изменениям в российской конституции. Артеменко был среди их сторонников. Навальный был оштрафован на 850 000 рублей (около 11 400 долларов США).

Конституционные изменения, которые были поддержаны на референдуме 1 июля, позволили Путину остаться у власти до 2036 года, хотя он уже правил страной в течение двух десятилетий.

Россия возбудила против Навального несколько дел, которые он и его сторонники считают сфабрикованными.

Слушание также состоялось после того, как прокуратура заморозила деятельность политического движения Навального по всей стране в ожидании решения суда о признании его экстремистской организацией вместе с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

Глава аппарата движения Леонид Волков заявил в четверг, что движение «формально распадется», но что сотрудники в этих офисах будут продолжать работать как независимые движения », но мы больше не будем финансировать их и не будем назначать их. задачи. Но мы знаем, что они сами это сделают. «Замечательная работа».

Офисы были открыты в феврале 2017 года с целью организации волонтерской деятельности во время президентской избирательной кампании в России. После выборов региональные отделения взяли на себя другую политическую работу на местном уровне.