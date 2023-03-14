Навальный в российской тюрьме узнал, что документальный фильм получил «Оскар»

ТАЛЛИНН, Эстония. Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный в понедельник узнал от своего адвоката, что фильм, в котором подробно рассказывается о его состоянии опьянения и политической активности, получил «Оскар» как лучший документальный фильм.

46-летний политик присутствовал на судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, когда его адвокат сообщил новости о документальном фильме «Навальный» режиссера Даниэля Рора, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш. Она назвала это «самым удивительным объявлением о победе (Оскар) в истории».

Ярмыш не упомянул первоначальную реакцию Навального на получение им «Оскара».

По словам Ярмыша, Навальному предстояли слушания в Коврове, городе недалеко от тюрьмы во Владимирской области к востоку от Москвы. Самые резкие критики президента Владимира Путина приняли участие в слушаниях по жалобе, которую он подал на сотрудников российских тюрем.

На брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать свою победу на «Оскаре», заявив, что не видел фильм и поэтому «не имеет смысла что-либо говорить» о нем. Он добавил, что «Голливуд иногда не чурается политизировать свой бизнес».

Слушание в понедельник было одним из нескольких судебных исков, которые непокорный Навальный подал против директоров тюрем в связи с тем, что, по его словам, является нарушением его прав. Были запланированы еще две сессии, но они были перенесены на более поздние даты.

Документальный фильм рассказывает о карьере Навального в борьбе с официальной коррупцией, его почти смертельном отравлении нервно-паралитическим веществом в 2020 году, в котором он обвиняет Кремль, его пятимесячном выздоровлении в Германии и его возвращении в Москву в 2021 году, когда он был немедленно доставлен обратно в Москву. . Бронирование в аэропорту. Позже он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы, осужден в прошлом году и приговорен еще к девяти годам лишения свободы.

Навальный столкнулся с непрекращающимся давлением властей. Несколько недель он провел в изоляции в маленьком «карцере», а в прошлом месяце был помещен на шесть месяцев в блок строгого режима. Ему практически отказывают в телефонных звонках или свиданиях с семьей.

На церемонии в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе Рор принял свой «Оскар», заявив, что посвятил его Навальному и всем политическим заключенным по всему миру.

«Алексей, мир не забыл вашего жизненно важного послания всем нам: мы не должны бояться противостояния диктаторам и тирании, где бы они ни поднимали голову», — сказал он.

Юлия, жена Навального, также высказалась: «Мой муж сидит в тюрьме только за то, что говорит правду. Мой муж сидит в тюрьме только за то, что защищает демократию. Алексей, я мечтаю о том дне, когда ты будешь свободен, а наша страна будет свободен. Будь сильным, любовь моя».

Его дочь Даша заявила журналистам на мероприятии, что семья может поддерживать с ним связь только через письма, и адвокаты защиты могут время от времени навещать его. Она сказала, что его здоровье ухудшается, что вызывает беспокойство.

Любовь Соболь, давняя соратница Навального, сказала в интервью Associated Press, что успех документального фильма является «важным признаком того, что мир видит усилия борьбы за демократию в России, и мир поддерживает смелых и мужественные люди, которые бросили вызов Владимиру Путину и боролись несправедливо.» симбиотическое зло, которое сейчас терзает весь мир и Украину в первую очередь.

«Это очень важная победа, и я был неописуемо счастлив», — сказал Соболь.

Этому способствовал журналист Ассошиэйтед Пресс Костя Маненков в Таллинне.