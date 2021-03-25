Навальный жалуется на пытки в российской тюрьме, а адвокат говорит, что его здоровье ухудшается

Заключенный кремлевский критик Алексей Навальный в четверг обвинил российские власти в пытках, лишив его сна в тюрьме, поскольку его адвокат сказал, что его здоровье ухудшилось из-за болей в спине и проблем с ногами.

Навальный, Который раньше считался опасным полетом русский Власти заявили, что охранники каждую ночь будят его восемь раз, когда они объявляют на записывающую камеру, что он все еще находится в своей камере.

«Меня пытают лишением сна», – сказал он в официальной жалобе, поданной его адвокатами.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что состояние Навального за последние дни значительно ухудшилось.

«У него сильные боли в спине и правой ноге». «Он чувствует онемение в правой голени, – сказала Михайлова за пределами тюрьмы, – он чувствует онемение в нижней части правой ноги». «Его правая нога в плохом состоянии. ”

Кто такой Навальный, 44 года Президент Владимир Путин Наиболее откровенные противники были арестованы 17 января после его возвращения из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвиняет Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

Михайлова сообщила, что в среду Навального доставили в больницу за пределами тюрьмы для проведения МРТ, но результаты не были опубликованы. Она сказала, что Навальный получал таблетки и мази от боли, но администрация тюрьмы отказалась принимать лекарства, которые ему принесли адвокаты.

Михайлова сказала, что Навальный четыре недели страдал от болей в спине, но сотрудники тюрьмы также не разрешили посетить его врача. Адвокат утверждал, что власти должны перевести Навального в Москву, чтобы с ним лучше обращались.

Ранее в этом месяце Навального перевели в колонию в селе Покров Владимирской области, в 85 км к востоку от Москвы. Это учреждение выделяется среди российских тюрем своей особенно строгой системой, которая включает в себя рутинные процедуры, такие как нахождение в тюрьме в течение нескольких часов.

Федеральная пенитенциарная служба России сообщила ранее в четверг, что накануне Навальный прошел медицинское обследование, охарактеризовав его состояние как «стабильное и удовлетворительное».

История продолжается

В прошлом месяце Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение условий испытательного срока во время его выздоровления в Германии. Решение основано на обвинительном приговоре в 2014 году, который Навальный отклонил как сфабрикованный и отвергнутый европейцами. ИзНаша организация по правам человека признала это незаконным.

Российские официальные лица отклонили требования США и Европейского союза освободить Навального и прекратить репрессии против его сторонников.

(France 24, Associated Press и AFP)