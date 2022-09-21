Навальный назвал предполагаемую вербовку российских заключенных чем-то вроде отряда самоубийц | Новости мира

Алексей Навальный раскритиковал предполагаемую вербовку российских военнопленных для боевых действий в Украине, заявив, что это «немного похоже на участие в отряде самоубийц».

Находящийся в заключении кремлевский критик спросил, чего может добиться в бою армия «убийц, воров и воров», сравнив стратегию с сюжетом фильмов DC Comics.

В фильмах показаны заключенные в тюрьму суперзлодеи, которых правительство США поймало для проведения тайных, потенциально смертельных операций.

Последние новости Украины с «паникой», охватившей Кремль

Это произошло после того, как появились кадры, показывающие союзника Президент России Владимир Путин Помилование русских заключенных Если бы они воевали с частной военной компанией Wagner Group — Но он предупредил, что их убьют, если они сбегут по прибытии.

Просочившийся видеоклип показывает человека, предположительно Евгения Пригожина, главу группы Вагнера, который разговаривает с большой группой на внешнем участке тюрьмы в Йошкар-Оле на западе России.

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Появившееся видео показывает, как вербуют российских заключенных



Выступая в Твиттере, еще находясь в тюрьме, г-н Навальный Он предположил, что люди решатся на серьезное преступление теперь, когда узнают, что есть способ избежать отбывания наказания в тюрьме.

Он продолжил: «Утверждается, что для участия в войне разыскиваются убийцы, воры, разбойники и тяжкие телесные повреждения.

«И почему-то у многих создается впечатление, что эти классы осужденных — какие-то дикари-борцы. Какой-то отряд смертников».

«Что такая армия может сделать в бою?» — добавил он.

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Что такое группа Вагнера «тайных» русских наемников?

Группа Вагнера — российская частная военная компания. Говорят, что им владеет и финансирует Пригожин, что он обычно отрицает.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), его операции «тесно переплетены» с российским военным и разведывательным сообществом.

Было предположение, что, поскольку конфликт продолжался и Россия несла потери, группа обращалась к тюремному сообществу, чтобы укрепить свои силы.

хозяин Навальный Он всегда был откровенен против г-на Путина, и он В марте он был приговорен к девяти годам лишения свободы после того, как был признан виновным в крупномасштабном мошенничестве. и неуважение к суду.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал обвинения сомнительными.

В прошлом месяце сообщалось, что ему грозит «Еще до 15 лет» после новых обвинений.