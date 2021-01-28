Навальный нарушает отказ российского суда от его попытки обрести независимость

МОСКВА (Рейтер). Просьба лидера оппозиции Алексея Навального об освобождении из тюрьмы была отклонена российским судом в четверг, в то время как власти задержали нескольких его соратников и предупредили его о недопустимости проведения дальнейших акций протеста после того, как в минувшие выходные десятки тысяч человек собрались в социальных сетях.

Навальный, который явился в суд по видеосвязи из тюрьмы, осудил преступные действия против него в рамках правительственной кампании по запугиванию оппозиции.

«Вам не удастся запугать десятки тысяч людей, разграбленных этим правительством», – сказал он. «Да, теперь у тебя есть сила наделить меня наручниками, но это не будет длиться вечно».

44-летний Навальный, откровенный критик правительства президента Владимира Путина, был арестован 17 января по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим веществом, которое он возложил на Кремль. Российские официальные лица отвергли обвинения.

Навальный был арестован и заключен в тюрьму на 30 дней после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушении правил допуска к условному наказанию, поскольку ему было предъявлено обвинение в политически мотивированном увольнении по обвинению в отмывании денег тюремной службой в 2014 году. Ему предъявлены обвинения в двух отдельных уголовных процессах.

До того как его апелляция была отклонена Московским областным судом, прокуроры утверждали, что, выздоравливая после отравления в Германии, Навальный не мог зарегистрироваться в органах власти в связи с испытательным сроком. Его адвокаты заявили, что он неоднократно подвергался нападениям во время ареста Навального.

Навальный охарактеризовал свое заключение как издевательство над правосудием после проведенного ранее в полицейском участке расследования.

«Это доказанный незаконный акт, направленный на запугивание меня и всех остальных», – заявил он в московском суде.

Сторонники Навального организуют в воскресенье очередной раунд митингов. В среду милиция провела обыск в квартире Навального, съемном доме, где живет его жена Юлия, а также в домах нескольких его соратников и сторонников.

Брат Навального Олек также был арестован; Его главный союзник Любовь Сопол; Олег Степанов, глава московского офиса Навального; Д-р Анастасия Васильева из Коалиции врачей поддержки ВМФ; И Мария Алёгина из совместного предприятия Pussy Riot Punk. Их задержали на 48 часов в рамках уголовного расследования предполагаемых нарушений правил коронавируса во время субботних протестов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обыски и задержания были законной частью усилий полиции по расследованию предполагаемых нарушений во время событий.

«Правоохранительные органы делают свое дело», – сказал Песков на пресс-конференции. «Имели место многочисленные нарушения российского законодательства, и правоохранительные органы работают».

Демонстрации за освобождение Навального прошли в субботу более чем в 100 городах России, что явилось ярким проявлением растущего недовольства Кремлем. Сообщается, что во время акций протеста около 4000 человек были задержаны, некоторые были оштрафованы и заключены в тюрьму.

На судебном заседании в четверг Навальный поблагодарил своих сторонников и сказал: «Они являются последним препятствием на пути к ухудшению состояния нашей страны».

В более позднем посте в Instagram он призвал россиян отказаться от своих страхов и выйти на улицы, чтобы оказать давление на Путина и его окружение.

«Выходи, ничего не бойся, – сказал Навальный. «Никто не хочет жить в стране, где процветают беззаконие и коррупция. Большинство на нашей стороне, и мы их разбудим».

Московская полиция сообщает, что 267 человек были осуждены за правонарушения во время протестов в столице на выходных, и 110 из них были приговорены к краткосрочным тюремным срокам. Он объявил общественности не присоединяться к протестам в воскресенье, предупредив, что власти будут действовать решительно, чтобы разогнать незапланированные митинги и привлечь участников к ответственности.

Также в четверг российская прокуратура вынесла предупреждения Facebook, Google, Twitter, Dictok и российским социальным сетям, потребовав заблокировать призывы к новым протестам.

«Правительство не хочет, чтобы социальные сети стали платформой для продвижения такой незаконной деятельности», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, приведет ли отказ в удалении такого контента к российским властям к блокировке сайтов, Песков сказал, что соответствующие государственные органы должны рассмотреть ответ.

«Все« за »и« против »будут взвешены, и в случае необходимости будут приняты предусмотренные законом меры», – сказал он.

Ранее на этой неделе Роскомнадзор заявил, что Facebook, Instagram, Twitter, Dictok, YouTube и две другие российские социальные сети будут оштрафованы за отказ пригласить несовершеннолетних присоединиться к протестам в субботу.

Представитель Facebook сказал в ответ на комментарии AP, что «бывают времена, когда мы отклоняем требования правительства удалить контент, который не нарушает наши правила и является явно политическим высказыванием».

«Мы сделали этот шаг в России, чтобы дать возможность выступить в ходе протестов на прошлой неделе», – добавил официальный представитель в заявлении для Андхра-Прадеш.

Google и Dictok не ответили на запросы о комментариях действий российских официальных лиц, а Twitter отказался от комментариев в Associated Press в четверг.

Российская следственная комиссия возбудила уголовное дело в отношении главного стратега Навального Леонида Волкова, обвинив его в поощрении меньшинств к участию в несанкционированных митингах. Волков, который в настоящее время находится за границей, отверг обвинения.

«Улицам нужно поговорить сейчас. Больше ничего нет », – написал Волков в Твиттере, повторив требование о вступлении русских в силу в воскресенье после отклонения просьбы Навального об освобождении.

Через два дня после ареста Навального вызовом для Путина стал выпуск подробного видеоотчета о дворце на берегу моря, который его организация якобы построила для президента, с роскошными удобствами, такими как таинственная «аква-дискотека». Анекдоты в сети. Это видео было просмотрено более 99 миллионов раз и вызвало много споров.

«Если всего 2% зрителей выйдут на улицу, этого достаточно, чтобы образумить всех зрителей« Аква-дискотеки »», – сказал Навальный в Instagram.

Навальный впал в кому 20 августа во время полета из Сибири в Москву. Через два дня его перевели в берлинскую больницу. Лабораторные испытания в Германии, Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что он подвергся воздействию нервного агента советской эпохи Новичок.

Российские власти отказались возбуждать полномасштабное уголовное дело, сославшись на отсутствие доказательств того, что он пил яд.

Арест Навального и жестокие действия полиции вызвали широкую критику со стороны Запада, призывающего к его освобождению.

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Предоставлено Кельвином Чаном, деловым обозревателем Associated Press в Лондоне.