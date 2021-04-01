Навальный объявляет голодовку после обвинения в пытках в российской тюрьме

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный заявил, что объявил голодовку в тюрьме в знак протеста против неспособности властей обеспечить адекватное лечение его боли в спине и ноге.

В заявлении, опубликованном в среду в Instagram, Навальный Он жаловался на то, что администрация тюрьмы отказалась дать ему соответствующие лекарства и разрешить врачу посетить его за решеткой.

Он также протестовал против ежечасных проверок, проводимых охранником в ночное время, заявив, что они равносильны пытке лишения сна.

В своем заявлении Навальный сказал, что у него нет другого выбора, кроме как сделать это. Акция протеста Он объявил голодовку из-за ухудшения физического состояния. Он сказал, что его боль в спине распространилась на правую ногу, и он почувствовал онемение в левой ноге.

Что еще я могу сделать? он написал. Она объявила голодовку, прося разрешения посетить приглашенного врача. Так что я лежу здесь, голодный, но у меня все еще два фута “.

44-летний Навальный, наиболее откровенный противник президента Владимира Путина, был арестован в январе по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

В прошлом месяце Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение условий испытательного срока во время его выздоровления в Германии. Это решение основано на обвинительном приговоре в 2014 году, который Навальный отклонил как сфабрикованный, и Европейский суд по правам человека признал его незаконным.

В этом месяце Навального перевели из тюрьмы в Москве в исправительную колонию в Покрове Владимирской области, в 85 километрах (53 милях) к востоку от российской столицы. Это учреждение выделяется среди российских тюрем строгими мерами по содержанию заключенных, в том числе часами нахождения в состоянии боевой готовности.

(AP)