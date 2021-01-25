Навальный поймал Путина в «унизительной» охотничьей игре 22

Источники в национальной безопасности заявили, что активист российской оппозиции Алексей Навальный превзошел Путина на каждом шагу, несмотря на то, что находился в тюрьме.

Если Путин убьет Навального, это может усилить волнения среди населения.

Если Путин позволит Навальному жить, Навальный останется центром сопротивления.

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Европейские дипломаты и представители разведки заявили, что демонстрации против президента России Владимира Путина, вызванные арестом лидера оппозиции и борца с коррупцией Алексея Навального, окружили Путина на странном углу.

Внезапно у Путина больше не было четких хороших вариантов для работы с Навальным, который давно критиковал российского автократа.

Аванс в этом месяце, Навальный вернулся в Россию Из Германии, где он оправился от отравления в августе прошлого года, находясь в Томске, Россия, скорее всего, сторонниками Путина. По прибытии он был заключен в тюрьму, что только повысило его авторитет.

Похоже, это мешает излюбленному нарративу Путина, согласно которому Навальный не имеет никакого отношения к проблеме и не является лидером движения, которое может восстановить демократию в России.

Путин никогда не сталкивался с таким вызовом

Десятки тысяч демонстраций по всей России в субботу – и не только в либеральных городах на Западе, которые часто рассматриваются как базы для поддержки Навального, но не представляют прямой угрозы для правительства.

Навальный Объяснение навыков Глубины Коррупция команды Путина – И его выживание в результате использованного сюжета отравления в стиле барокко. Иметь значение Доступно только российской разведке – представляет собой проблему, с которой Путин никогда не сталкивался, сообщили Insider несколько официальных лиц.

Полдюжины дипломатов Евросоюза и сотрудников разведки разделяли мнение, что неоднократные провокации Навального против Путина изменили баланс в России.

«После отравления Навальный далеко превзошел Путина на каждом шагу».

С тех пор как агенты Путина пытались убить его 20 августа, Навальный:

Он прожил достаточно долго, чтобы его перевезли в Германию для успешного лечения.

Он использовал свое трехмесячное выздоровление, чтобы вместе с журналистами расследовать нападение.

Агент российской разведки обманул Признанием сюжета На открытой телефонной линии.

Он вернулся в Москву, несмотря на угрозы арестовать его.

На прошлой неделе, в тюрьме, был выпущен двухчасовой документальный фильм, в котором подробно рассказывается о коррупции Путина.

Россия организовала крупнейшие и самые агрессивные акции протеста против Путина более чем за десять лет.

Наблюдатели не могут предсказать, что произойдет дальше, потому что у Путина проблемы: если Путин убьет Навального, это может привлечь больше внимания к проблеме и усугубить беспорядки. Если Путин позволит Навальному остаться в живых, Навальный продолжит оставаться в центре сопротивления вне зависимости от того, сидит он в тюрьме или нет.

«После отравления Навальный на каждом шагу превзошел Путина. Это стало для него немного оскорбительным, и я не уверен, насколько безопасен сейчас Навальный», – сказал офицер центральноевропейской разведки, занимающийся контрразведкой, связанной с Россией. .

«Навальный должен был умереть прошлым летом, и были бы некоторые протесты, некоторые аресты и, возможно, некоторые наказания», – сказал чиновник. Хотя Путин пережил убийство политика-диссидента Бориса Немцова в 2015 году, «все в порядке, потому что Борис мертв, и все, что осталось, – это гнев, который окончательно улегся», – продолжил чиновник, – «Выжить Навальный – большая проблема».

“ Боюсь, Путин обычно крут и крут, немного сбит с толку, потому что Навальный выставляет его слабым ”.

«Я боюсь, что Путин обычно спокоен и холоден, немного сбит с толку, потому что Навальный выставляет его слабым в глазах олигархов и его помощников из служб безопасности», – добавил чиновник. «Было бы неразумно убивать его в заключении, пока весь мир наблюдает, но давление огромно».

Путин также потерял своего главного союзника США Дональда Трампа, который, скорее всего, не будет оказывать давление на Путина с целью освобождения Навального.

Европейские официальные лица собрались по всему континенту в понедельник, чтобы обсудить реакцию на события выходных. Они настроены оптимистично, чему способствовало прибытие дипломатической команды президента США Джо Байдена, которая уже проявила больший энтузиазм в отношении российских вопросов, чем предыдущая администрация.

“Команда Байдена заняла свое место, и все. [situation] «Со временем Соединенным Штатам и Европе будет сложно работать вместе», – сказал западноевропейский дипломат, пожелавший остаться неназванным из-за круглосуточных встреч в Брюсселе по этому вопросу.

«Мы ожидаем и уже видели много твердой решимости противостоять России по таким вопросам, как права человека, прозрачность и коррупция с американской стороны, и по мере развития ситуации вокруг Навального будут проводиться интенсивные встречи.

Более того, подробностей пока не так много; Это непрерывный процесс.

С уходом Трампа Путин больше не может рассчитывать на игнорирование США

Государственный департамент США Заявление было выпущено в субботу Чтобы поддержать протестующих, которые уже разозлили российских чиновников.

«Соединенные Штаты будут плечом к плечу с нашими союзниками и партнерами в защите прав человека – будь то в России или там, где они находятся под угрозой», – сказал Нед Прайс, представитель министерства.

На это ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: Кто сказал Guardian: «Мы не готовы к диктантам, мы не готовы к аморальности, и мы не готовы ни к одному переходу красной черты».

«Многие скажут, что в этом незаконном собрании участвовало много людей», – сказал Песков. «Нет, пришло мало людей, но за Путина голосует очень много».

Песков добавил, что «много людей проголосовало за конституционную реформу», которая позволит Путину баллотироваться в президенты до 2036 года. «Если вы сравните цифры, вы увидите, сколько там людей».