«Навальный» хочет пошуметь в пользу сидящего в тюрьме российского лидера

НЬЮ-ЙОРК — часы, когда российские власти официально вносят Алексея Навального в национальный реестр российских террористов и оппозиционных экстремистов. На кинофестивале «Сандэнс» состоялась премьера нового документального фильма о заключенном в тюрьму лидере.

«Навальный» был добавлен к фестивалю в последнюю минуту и ​​анонсирован за день до его премьеры практически во вторник вечером в Sundance. Режиссер Дэниел Роэр, фильм был снят с Навальным, самым яростным критиком президента России Владимира Путина, в конце 2020 года и в начале 2021 года, когда он выздоравливал в Германии после покушения на убийство с отравлением нервно-паралитическим веществом.

Навальный заявил, что ответственность несет Кремль, равно как и представители американской разведки и сообщения СМИ, в которых агенты, напавшие на Навального, прослеживаются до Федеральной службы безопасности России. Отравляющее вещество нервно-паралитического действия, использованное при нападении, «Новичок» — это пережиток времен холодной войны, который Россия уже применяла против диссидентов. Российские власти это отрицают.

«Навальный», который HBO Max и CNN будут распространять позже в этом году, держался в секрете до начала этого месяца.Во время создания фильма его команда называла его рабочим названием «Untitled LP9». Продюсеры сказали, что намекали на прозвище, которое, как они видели, российское агентство безопасности использовало для «Новичка»: «Любовное зелье № 1». 9».

Премьера фильма пришлась как раз на переломный момент для России. «Навальный» дебютировал, когда усилилось давление на Навального, который находится в заключении более года, и когда нарастает напряженность из-за размещения российских войск вдоль границ Украины.

Для канадского режиссера Роэра эти обстоятельства делают «Навальный» — самый громкий документальный фильм крупным планом ключевой политической фигуры — актуальным.

«Чем больше его имя упоминается в заголовках, чем больше он появляется на обложках журналов, тем больше людей увидит этот фильм, тем в большей безопасности он будет», — сказал Роэр в интервью в среду. «Режиму будет сложнее убить его в тюрьме, если он займет место в глобальном разговоре. Я думаю, это и есть цель нашего фильма: сделать так, чтобы его имя было в центре внимания».

Когда фильм был впервые анонсирован, Навальный написал в Instagram, что надеялся прийти на премьеру фильма в смокинге и с бокалом шампанского.

«Но я проведу его — как обычно — в сапогах, тюремной форме и с кружкой чая», — сказал Навальный, отбывающий 2,5 года тюрьмы за нарушение условий условного наказания за мошенничество 2014 года. Во вторник Государственный департамент США назвал признание Навального террористом «тревожным» и «новым минимумом» в действиях правительства против деятелей оппозиции.

Документальный фильм Роэра, реальный триллер в стиле «Борна», ведет прямо к аресту Навального в январе 2021 года, когда он прилетел обратно в Москву, чтобы возобновить свою политическую кампанию по возвращению демократических выборов в Россию и свержению Путина. Последовали массовые протесты и репрессии по всей стране.

Между тем он и болгарский журналист Христо Грозев из сайта цифровых расследований Bellingcat работали над раскрытием деталей атаки с применением нервно-паралитического вещества, включая людей, которые ее осуществили. В самом примечательном эпизоде ​​фильма Навальный напрямую звонит нескольким своим потенциальным нападавшим. В одном розыгрыше он изображает из себя разгневанного начальника, и ему подробно рассказывают о миссии.

«Я помню, как сидел там и думал: «Хорошо, у нас в камере достаточно батареи. Мы все еще катимся. Он в фокусе. Держите его устойчиво. Сосредоточьтесь на действии, сосредоточьтесь на лицах, сосредоточьтесь на глазах. Просто продолжайте снимать», — сказал Роэр. «Я сразу понял, что это самое важное, что я когда-либо снимал в своей жизни».

Роэр не знал точно, о чем разговор в то время, так как он был на русском языке, но заметил, что у начальника следственного отдела Навального Марии Певчих отвисла челюсть. После этого он узнал, что он захватил.

«Мы бежали, как цыплята с отрубленными головами. Я кричал на Одессу (Рэй), продюсера, чтобы она вызвала полицию и привела охрану в дом», — говорит Роэр.

Но этот эпизод также кристаллизовал кое-что еще для режиссера.

«Эти ребята — дебилы. Как показано в фильме, они звонят по телефону и просто рассказывают о заговоре с целью убийства Навального, — сказал Роэр. мир. Но эти ребята не кажутся самыми быстрыми».

Дочь Навального Дарья посетила показ фильма во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Во время вопросов и ответов, которые транслировались после премьеры, она сказала: «У моего папы все в порядке. Он взволнован, увидев фильм, если он когда-нибудь доберется до него».

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