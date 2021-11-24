Наводнение в Индии: не менее 35 человек погибли в результате проливных дождей на юге страны

По данным правительства штата, внезапные наводнения, вызванные продолжительными проливными дождями, унесли жизни не менее 32 человек в Андхра-Прадеше. Филиал CNN CNN News18 сообщил, что дождь начался в конце прошлой недели, затопив шоссе и дороги, полностью изолировав некоторые деревни и заблокировав доступ к еде и воде.

Официальные лица заявили, что по меньшей мере 30 человек все еще числятся пропавшими без вести.

По словам официальных лиц, в Андхра-Прадеше прилагаются усилия по оказанию помощи, при этом 16 национальных и государственных групп по ликвидации последствий стихийных бедствий развернуты для эвакуации жителей, оказавшихся в затруднительном положении. Они добавили, что почти 58 000 человек были эвакуированы из своих домов в 294 лагеря для оказания помощи в штате.

По меньшей мере три человека погибли в соседнем штате Карнатака, заявил в понедельник официальный представитель по управлению стихийными бедствиями Тушар Гири Натх.