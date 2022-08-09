Наводнение в Сеуле: Рекордные дожди убили по меньшей мере 8 человек в столице Южной Кореи из-за затопления зданий и автомобилей

Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи заявило, что трое погибших оказались запертыми в затопленном подвальном этаже. Министерство сообщило, что девять человек получили ранения, а шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести.

С полуночи понедельника по местному времени в некоторых частях Сеула выпало в общей сложности 422 мм (16 дюймов) дождя, что побудило власти поднять уровень экстренного оповещения выше уровня 3. В городе было зарегистрировано 141,5 мм (5,57 дюймов) дождя в час. самый высокий показатель с тех пор, как власти начали вести учет.

На фотографиях со всего города видно сильное наводнение, когда люди переходят дорогу по бедра в воду.

Хотя к утру вторника паводковые воды в значительной степени отступили, автомобили и автобусы были разбросаны по дорогам и тротуарам, блокируя утреннее движение.

По данным Seoul Metro, в некоторых частях Сеула были укреплены водостоки и подведена вода к улицам и станциям метро. Ряд станций метро был закрыт из-за наводнения, а линии временно приостановлены в понедельник вечером. По состоянию на утро вторника власти все еще работали над открытием станций. Сильнее всего пострадали несколько районов к югу от реки Хан, в том числе богатый современный район Каннам, где некоторые здания и магазины были затоплены, а электричество отключено. По данным властей, около 800 жителей были либо эвакуированы в школы и спортивные залы, либо добровольно нашли убежище в местных общественных центрах, поскольку наводнение затронуло более 741 дома и магазина. Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль Во вторник он выразил свои соболезнования пострадавшим, сказав, что проведет выездную проверку и приложит все усилия, чтобы предотвратить дополнительный ущерб. Он также отметил необходимость пересмотра системы управления стихийными бедствиями в стране, поскольку ожидается, что экстремальные и непредсказуемые погодные условия станут более частыми из-за климатического кризиса. По данным метеорологического департамента страны, во вторник ожидается продолжение сильных дождей, в среднем до 100 мм осадков в час в некоторых районах. части Япония В понедельник вечером также прошел проливной дождь, некоторые районы Хоккайдо сообщили о наводнении, но по состоянию на вторник жертв нет. Власти предупредили об опасности наводнений и оползней.

Дополнительное сообщение Джейка Квона из CNN и Reuters.