Жители заявили, что преднамеренное затопление небольшого села к северу от Киева, в результате которого образовалось болото, затонули подвалы и поля, но предотвратил нападение русских на столицу, стоит всех жертв. В начале войны украинские войска открыли дамбу в Демидове, в результате чего река Ирбин затопила село и тысячи гектаров вокруг него. С тех пор этот шаг считается предотвращением проникновения российских солдат и танков на украинские позиции.

«Конечно, это было хорошо, — сказал 60-летний Владимир Артемчук, житель Дмедева. «Что было бы, если бы им (российским войскам)…. удалось переправиться через малую речку, а затем пойти на Киев?»

39-летний Александр Рипалько сказал, что более трети некоторых полей были затоплены. Около двух месяцев спустя люди в деревне все еще боролись с последствиями наводнения, используя надувные лодки, чтобы передвигаться и возделывать любые сухие участки земли. Остался с цветами и овощами.

Детям оставили водно-болотные угодья для использования в качестве игровых площадок. Российское вторжение, которое продолжается уже третий месяц, унесло жизни тысяч мирных жителей, заставило бежать миллионы украинцев и превратило города в руины.

Москва описывает свои действия как «специальную военную операцию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов. Украина и Запад говорят, что фашистские обвинения беспочвенны, а война является неоправданным актом агрессии. На выходных Россия в воскресенье бомбила позиции на востоке Украины, пытаясь окружить украинские силы в битве за Донбасс. (Написано в Мельбурне Лидией Келли, под редакцией Джонатана Отиса)

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