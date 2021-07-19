Наводнения в Европе унесли жизни десятки людей, но ни одного в Нидерландах. Вот почему

Но некоторые из этих ранних предупреждений, казалось, дошли до населения на ранней стадии – и явно – достаточно, чтобы оставить их врасплох. Сейчас поднимаются вопросы о том, работает ли цепь коммуникаций от центральноевропейского уровня до регионов.

«Совершенно очевидно, что произошел серьезный сбой связи, который в некоторых случаях привел к трагической гибели людей», – сказал Джефф Да Коста, доктор наук по гидрометеорологии из Университета Рединга в Великобритании.

Да Коста сосредоточивает свои исследования на системах предупреждения о наводнениях, а на выходных взорвали дом его родителей в Люксембурге. Он сказал, что опыт прошлой недели показывает, что часто существует разрыв между метеорологическими предупреждениями, выпускаемыми учеными, и действиями, предпринимаемыми официальными лицами на местах.

Он сказал, что некоторые предупреждения, в том числе в Люксембурге, были выпущены только после наводнения.

«Люди, в том числе моя семья, были предоставлены сами себе, без указания, что им делать, что не давало им возможности подготовиться», – сказал он.

Во многих сильно пострадавших местах жители поражены скоростью и жестокостью, с которой прибывают воды.

В Германии с приближением выборов вопрос о наводнениях быстро стал политизированным, и чиновники не обращали внимания на порицания везде, где только могли.

В долине Ар, одном из сильно затопленных районов на западе Германии, высокопоставленные чиновники сообщили CNN, что предупреждения были сделаны до катастрофы, но сказали, что многие жители не воспринимают их достаточно серьезно, поскольку они не привыкли к такому сильному наводнению.

Некоторые, возможно, пытались собрать провизию и перевезти свои ценные вещи в безопасное место, в то время как другие думали, что они будут в безопасности на втором этаже своих домов, но в итоге их перевезли по воздуху с крыши.

Одним из самых тяжелых ударов стал Шольд, живописный город в немецкой земле Рейнланд-Пфальц.

Мэр Сьельда Гельмут Люси сказал, что наводнение было совершенно непредсказуемым, имея в виду тот факт, что в городе было только два предыдущих сильных наводнения, в 1790 году и еще одно в 1910 году.

«Я думаю, что системы защиты от наводнений не помогли бы мне, потому что вы не можете подсчитать, что происходит с рекой Ар с таким количеством воды», – сказал он репортерам на выходных.

Да Коста сказал, что может посочувствовать мэру, но его замечания показывают непонимание того, на что способны хорошее планирование и управление.

«Его взгляды на долгосрочную предсказуемость наводнений и непосредственные возможности предоставления немедленных предупреждений совершенно неверны, и одна из трудностей может возникнуть при информировании людей или муниципальных должностных лиц о рисках, которые в основном они не понимают, связанные с окружающей средой. риски ».

«Люди также должны помнить, что, хотя предупреждения о наводнении не могут остановить наводнение, они могут помочь людям переместить себя и свое имущество в безопасное место», – добавил он.

Да Коста сказал, что, поскольку суровые погодные явления становятся все более распространенными из-за Изменение климата Такие города, как Шульд, должны активизировать планирование.

«Если бы у мэра Шульда и его города был план, четко доведенный до всех домов, предприятий и организаций, чтобы каждый знал, что делать в случае целого ряда различных сценариев наводнения, то, по крайней мере, они были бы такими же подготовлены как могли », – сказал он, добавив, что если он и другие лидеры поступят так с другими регионалистами, число погибших может быть меньше.

«Во время кризиса каждый должен знать, что он делает. Вот почему мы практикуем эвакуацию при пожаре из зданий, даже когда мы не ожидаем возгорания», – сказал он.

CNN связались с офисом Люси, но не сразу получили ответ.

В Бельгии тоже проблемы с общением и организацией. Мэр Чудфонтейна, города в провинции Льеж, сказал, что он получил “оранжевое предупреждение”, предупреждающее его о поднимающейся воде, но сказал, что ясно, что раньше она должна была быть красной.

«Мы видим, что доступные материалы не адаптировались к ситуациям, которые мы видели, – сказал мэр Даниэль Баклин бельгийскому телеканалу RTBF. – Я особенно думаю о вертолетах, которые не могли работать в этом районе». «Спасательные работы на лодках были очень необходимы, и нам пришлось пригласить частный сектор для лодок с достаточным количеством двигателей и людей, чтобы управлять ими».

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В Нидерландах, за границей с пострадавшими от наводнения районами Германии и Бельгии, картина совершенно иная. В Нидерландах также прошли проливные дожди, хотя и не такие сильные, как в Германии и Бельгии, и они не остались невредимыми. Но его города не полностью затоплены, и ни один человек не погиб. Профессор Йерун Аэртс, заведующий кафедрой водных и климатических рисков Университета Фрай в Амстердаме, сказал, что официальные лица были более подготовлены и смогли быстро связаться с людьми.

“Нам лучше увидеть приближение волны и ее направление”, – сказал Эртс CNN.

Нидерланды имеют долгую историю в области управления водными ресурсами, и их успех в реагировании на это бедствие может дать миру план действий по борьбе с наводнениями, особенно с учетом того, что изменение климата, как ожидается, сделает экстремальные дожди более распространенными.

Страна борется с набухшим морем и реками почти тысячу лет. Три большие европейские реки – Рейн, Маас и Шельда – имеют дельты в Нидерландах, и, поскольку большая часть их суши находится ниже уровня моря, правительство заявляет, что 60% страны находится под угрозой затопления. Большая часть страны существенно затоплена.

Инфраструктура управления водными ресурсами является одной из лучших в мире – включая гигантские стены с подвижными рычагами размером с два футбольных поля, прибрежные дюны, укрепляемые примерно 12 миллионами кубометров песка в год, и простые вещи, такие как плотины и тендеры. У рек появляется больше возможностей для набухания, если понизить русло – или пол – и расширить берега.

Его сила во многом заключается в его организации. Инфраструктурой страны управляет ветвь правительства, занимающаяся исключительно водными ресурсами, Главное управление общественных работ и управления водными ресурсами, которое заботится о примерно 1500 километрах искусственных защитных сооружений.

Эртс сказал, что водные проблемы страны решаются сетью местных выборных органов, единственная задача которых – заботиться обо всем, что связано с водой, от наводнений до сточных вод. Первые местные «водные советы» были созданы в Лейдене в 1255 году – тогда государство давно осознало, что ему необходимо сильное управление водными ресурсами.

«Это уникальная ситуация для нас», – сказал Айерс. «Помимо национального правительства, провинций и городов, у вас есть четвертый уровень, водные советы, которые полностью сосредоточены на управлении водными ресурсами».

Советы имеют возможность собирать налоги самостоятельно, поэтому они не подвержены капризам национальной казны.

«Вода входит в сектор туризма, она используется в промышленности и строительстве», – сказал Айертц. «И вы видите, что в разных странах политика правительств действительно секторальная».

В Нидерландах водные панели называют «клеем», который скрепляет все вместе и может гарантировать, например, что предложение о строительстве в пойме позволяет поддерживать связь между всеми заинтересованными сторонами.

На веб-сайте Агентства по управлению водными ресурсами просто и четко изложено, что вы пытаетесь сделать. «Дождь идет больше, уровень моря поднимается, и реки должны нести больше воды», – говорится в заявлении. «Защита от повышения уровня воды была и остается существующей».

Эта история была обновлена, чтобы отразить пересмотренное число погибших от бельгийских властей.