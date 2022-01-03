Наводнения в Малайзии обрушились на семь штатов, вынудив тысячи людей спасаться бегством

В заявлении агентства говорится, что Келантан, Теренггану, Паханг, Джохор, Малакка, Нигерия, Сембилан и Сабах по-прежнему пострадали от наводнения и что 8727 человек укрываются в 128 центрах оказания помощи.

Он добавил, что в общей сложности 125 490 человек пострадали от наводнений по всей стране, в том числе 117 700 эвакуированных, которые вернулись домой.

Во время ежегодного сезона муссонов с октября по март на восточном побережье Малайзии часто случаются наводнения, но необычно сильный дождь, начавшийся 17 декабря, вынудил тысячи людей покинуть свои дома и перегрузить службы экстренной помощи.

В результате наводнения погибло пятьдесят человек, двое до сих пор числятся пропавшими без вести, говорится в твите полиции со ссылкой на генерального инспектора Акрила Сани Абдуллахи Сани.