Наводнения в Малайзии обрушились на семь штатов, вынудив тысячи людей спасаться бегством

В заявлении агентства говорится, что Келантан, Теренггану, Паханг, Джохор, Малакка, Нигерия, Сембилан и Сабах по-прежнему пострадали от наводнения и что 8727 человек укрываются в 128 центрах оказания помощи.
Он добавил, что в общей сложности 125 490 человек пострадали от наводнений по всей стране, в том числе 117 700 эвакуированных, которые вернулись домой.
Во время ежегодного сезона муссонов с октября по март на восточном побережье Малайзии часто случаются наводнения, но необычно сильный дождь, начавшийся 17 декабря, вынудил тысячи людей покинуть свои дома и перегрузить службы экстренной помощи.
В результате наводнения погибло пятьдесят человек, двое до сих пор числятся пропавшими без вести, говорится в твите полиции со ссылкой на генерального инспектора Акрила Сани Абдуллахи Сани.
После того, как Метеорологическая администрация предупредила о продолжающемся сильном дожде, Национальный центр по борьбе с бедствиями выпустил Уведомление о готовности к операциям в случае стихийных бедствий.
Согласно заявлению, Департамент ирригации и дренажа также выпустил предупреждение о приливе между 2 и 5 января и предупредил жителей западного побережья полуострова Малайзия.
Малайзия заявила, что предоставит 1,4 миллиарда ринггитов (336,22 миллиона долларов) наличными и другие формы помощи тем, кто пострадал от сильного наводнения в этом месяце.
Требуемые деньги ничтожны по сравнению с суммой, которую государство обязалось потратить на меры по смягчению последствий наводнений, хотя эксперты говорят, что реализация плана, вероятно, будет стоить намного дороже.
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