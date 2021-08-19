Наводнения и погодные катаклизмы в Китае наносят ущерб страховой отрасли: Standard & Poor’s и Fitch

Спасатели эвакуируют застрявших в заболоченном городском районе города Вэйхуэй в Синьсяне, провинция Хэнань в центральном Китае, 27 июля 2021 года.
Ли Ин | Информационное агентство Синьхуа | Getty Images
Ливни и сильные наводнения в Китае наносят ущерб прибыли страховых компаний, подчеркивая недостатки системы страхования от стихийных бедствий в стране.
Согласно отчету S&P Global Ratings, который отслеживает убытки по состоянию на 3 августа, наводнение в провинции Хэнань в прошлом месяце привело к рекордным разовым страховым убыткам в размере 1,7 миллиарда долларов, что затронуло компании, предоставляющие страхование имущества и страхование от несчастных случаев.
В центральной провинции Хэнань выпало самое большое количество осадков с 1951 года, когда были доступны первые записи. Государственные метеорологические чиновники заявили.
В результате наводнений и селей в этом районе погибло более 300 человек. Государственный таблоид Global Times сообщил. Государственное информационное агентство сообщило, что в провинции повреждено более миллиона гектаров посевов и разрушено более 35000 домов. Синьхуа сообщаетСсылаясь на официальные данные. В отчете говорится, что прямые убытки составили более 133,7 млрд юаней (20,63 млрд долларов).
«Мы ожидаем, что страховые выплаты от наводнения (Хэнань) … превысят 8 миллиардов юаней (1,23 миллиарда долларов), или около 0,7% от общих письменных премий Китая по прямому страхованию, кроме жизни, – говорится в отчете Fitch Ratings от 27 июля 2020 года». .
«Fitch считает, что убытки от наводнений будут существенными для страховой отрасли, поскольку количество заявленных претензий продолжает расти», – говорится в отчете.
Роль страхования в Китае
в течение многих десятилетий, Китай страдает от стихийных бедствий, таких как тайфуны, землетрясения и наводнения..
Помимо наводнения в провинции Хэнань, Более 80 000 человек в провинции Сычуань Они также были эвакуированы в начале этого месяца из-за проливных дождей и наводнений.
Однако страхование по-прежнему играет слабую роль в компенсации Китаю режима катастрофических убытков. Согласно отчету Всемирного банка.
Компенсация убытков, связанных с катастрофическими событиями, во многом зависела от государственных программ помощи и общественных пожертвований. Страховые выплаты составляют менее 1% прямых экономических потерь. В сообщении говорится, что в случае крупномасштабных бедствий.
По данным S&P, страховые компании не учитывают частоту этих катастроф и продолжают использовать старые модели для продажи страховых пакетов.
Кроме того, общественность недостаточно осведомлена, и граждане Китая не желают принимать страхование от стихийных бедствий, Отдельное изучение социальных факторов и страховых предложений.
Standard & Poor’s заявило, что проблема недостаточного страхования может быть решена на двух уровнях.
С индивидуальной точки зрения Standard & Poor’s ожидает, что рекордный уровень наводнений за последние два года может «повысить осведомленность общественности» и помочь им увидеть необходимость в страховой защите.
Недавние экстремальные погодные явления также подняли вопросы на правительственном уровне. Standard & Poor’s сообщило, что Китай возобновил свои усилия по увеличению проникновения страхования от стихийных бедствий.
Чтобы преодолеть низкий уровень осведомленности населения о страховании от катастроф, некоторые местные органы власти – В том числе жители Нинбо, Шэньчжэня и Гуандуна приобрели полисы от имени своих граждан.Согласно программе Всемирного банка Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR).
Урбанизация – фактор риска
Быстрая урбанизация Китая играет роль в последнее время Экстремальные погодные явления, такие как сильные наводнения И Глобальное потеплениеСпециалисты по климату говорят.
Крупные города Китая и других крупных развитых регионов покрывают открытые земли бетоном, что затрудняет отвод дождевой воды и увеличивает риск заболачивания.
Ожидается, что сильные наводнения усугубятся изменением климата с увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Блог Всемирного банка. «Это особенно верно в городском пространстве, где текстурированная поверхность земли снижает вторжение и увеличивает риск внезапных наводнений во время штормов».
Согласно S&P, для защиты от наводнений потребуется больше страховки, и провайдерам придется брать на себя «большую чувствительность к рискам, связанным с наводнениями» при продаже страховки.
наводнение и Страхование от ураганов и их модели риска все еще недостаточно развиты в Китае, Согласно Международной программе аварийного восстановления, GDFRR.
Standard & Poor’s заявила, что страховщики должны учитывать эту урбанизацию и регулярно обновлять свои модели стихийных бедствий, которые представляют собой компьютеризированные системы, которые генерируют смоделированные события и учитывают различные факторы риска для количественной оценки потенциального ущерба.