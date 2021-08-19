Наводнения и погодные катаклизмы в Китае наносят ущерб страховой отрасли: Standard & Poor’s и Fitch

Спасатели эвакуируют застрявших в заболоченном городском районе города Вэйхуэй в Синьсяне, провинция Хэнань в центральном Китае, 27 июля 2021 года. Ли Ин | Информационное агентство Синьхуа | Getty Images

Ливни и сильные наводнения в Китае наносят ущерб прибыли страховых компаний, подчеркивая недостатки системы страхования от стихийных бедствий в стране. Согласно отчету S&P Global Ratings, который отслеживает убытки по состоянию на 3 августа, наводнение в провинции Хэнань в прошлом месяце привело к рекордным разовым страховым убыткам в размере 1,7 миллиарда долларов, что затронуло компании, предоставляющие страхование имущества и страхование от несчастных случаев. В центральной провинции Хэнань выпало самое большое количество осадков с 1951 года, когда были доступны первые записи. Государственные метеорологические чиновники заявили. В результате наводнений и селей в этом районе погибло более 300 человек. Государственный таблоид Global Times сообщил. Государственное информационное агентство сообщило, что в провинции повреждено более миллиона гектаров посевов и разрушено более 35000 домов. Синьхуа сообщаетСсылаясь на официальные данные. В отчете говорится, что прямые убытки составили более 133,7 млрд юаней (20,63 млрд долларов).

«Мы ожидаем, что страховые выплаты от наводнения (Хэнань) … превысят 8 миллиардов юаней (1,23 миллиарда долларов), или около 0,7% от общих письменных премий Китая по прямому страхованию, кроме жизни, – говорится в отчете Fitch Ratings от 27 июля 2020 года». . «Fitch считает, что убытки от наводнений будут существенными для страховой отрасли, поскольку количество заявленных претензий продолжает расти», – говорится в отчете.

Standard & Poor’s заявило, что проблема недостаточного страхования может быть решена на двух уровнях. С индивидуальной точки зрения Standard & Poor’s ожидает, что рекордный уровень наводнений за последние два года может «повысить осведомленность общественности» и помочь им увидеть необходимость в страховой защите. Недавние экстремальные погодные явления также подняли вопросы на правительственном уровне. Standard & Poor’s сообщило, что Китай возобновил свои усилия по увеличению проникновения страхования от стихийных бедствий. Чтобы преодолеть низкий уровень осведомленности населения о страховании от катастроф, некоторые местные органы власти – В том числе жители Нинбо, Шэньчжэня и Гуандуна приобрели полисы от имени своих граждан.Согласно программе Всемирного банка Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR).