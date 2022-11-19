Нагина: Херсон оживает после ухода русских

Херсон, Украина (AP) – Через неделю после освобождения города Херсон на юге Украиныжители не могут не вспомнить об ужасных восьми месяцах, которые они провели под российской оккупацией.
Пропавших без вести. Повсюду мины, закрытые магазины и рестораны, нехватка электричества и воды, взрывы днем и ночью, когда российские и украинские войска сражаются за Днепр.
Несмотря на трудности, жители выражают смесь облегчения, оптимизма и даже радости — не в последнюю очередь потому, что они вновь обрели свободу самовыражения.
«Даже дышать стало легче. Сейчас все по-другому», — сказала фармацевт Елена Смоляна, глаза которой загорелись от счастья, когда она вспомнила день, когда украинские солдаты вошли в город.
Население Херсона сократилось примерно до 80 000 человек по сравнению с довоенным уровнем около 300 000 человек, но город медленно начал оживать. Президент Украины Владимир Зеленский триумфально прошел по улицам В понедельник он приветствовал уход России — унизительное поражение для президента России Владимира Путина. — как «начало конца войны».
Люди больше не боятся покидать свои дома и не опасаются, что контакт с российскими солдатами приведет к тюрьме или камере пыток.. Они собираются на городских площадях — украшенные голубыми и желтыми лентами на сумках и куртках — чтобы подзарядить телефоны, набрать воды и поговорить с соседями и родственниками.
«Если мы пережили оккупацию, то переживем и это без проблем», — сказала 53-летняя Юлия Нинадичук, которая ходит по дому со своим мужем Александром с начала российского вторжения, а теперь каждый день приезжает в центр города.
Худший вид лишения, по ее словам, — это отсутствие свободы быть собой, что похоже на нахождение в «клетке».
«Ничего нельзя говорить вслух, говорить по-украински нельзя. За нами постоянно следили, нельзя было даже оглянуться», — сказал 57-летний Александр Нинадичук.
Жители Херсона говорят о «тихом терроре», определявшем их оккупацию, который отличался от разрушительной военной осады, перевернувшей с ног на голову другие украинские города, такие как Мариуполь.А Северодонецк и Лисичанск — в руины.
Российские войска вошли в Херсон в первые дни войны из соседнего Крыма, незаконно аннексированного Москвой в 2014 году, и быстро захватили город. Город был единственной региональной столицей, удерживаемой Москвой после начала вторжения 24 февраля.
В основном в Херсоне общаются на русском языке. По словам фармацевта Смольяны, в начале войны некоторые жители были терпимы к соседям, симпатизировавшим России, но во время оккупации произошли ощутимые сдвиги.
«Мне стыдно говорить по-русски», — сказала она. «Они угнетали нас эмоционально и физически».
Многие люди бежали из города, но некоторые из них просто исчезли.
18-летняя Кристина Юлдашева работает в магазине через дорогу от здания, которое российская полиция использует в качестве следственного изолятора, где украинские власти расследуют заявления о пытках и жестоком обращении.
«Здесь больше никого нет», — сказала она женщине, недавно пришедшей искать ее сына.
Другие пытались уйти, но не смогли этого сделать. «Мы три раза пытались уехать, но они заблокировали все возможные выезды из города», — сказала 37-летняя Татьяна, не пожелавшая назвать свою фамилию.
В то время как народ ликовал сразу после ухода русских, Херсон по-прежнему остается висячим городом. Российские солдаты покинули город, лишенный базовой инфраструктуры – воды, электричества, транспорта и связи.
Многие магазины, рестораны и отели остаются закрытыми, а многие люди остались без работы. На прошлой неделе жителей привлекли в центр города грузовики с едой, прибывшие из украинских сетей супермаркетов, или воспользовавшиеся установленными точками доступа в Интернет.
Российские продукты до сих пор можно найти в небольших магазинчиках, переживших оккупацию. Город по-прежнему украшен транспарантами, пропагандирующими российскую пропаганду, например, «украинцы и русские — одна нация» или призывающие украинцев получить российский паспорт.
Некоторые украинцы громко ругаются, когда проходят мимо пережитков войны.
Униженное отступление русских не заглушило звуки войны в Херсоне. Около 70% территории Херсонской области остается в руках России. Взрывы слышны регулярно, хотя местные жители не всегда уверены, что это от разминирования или от столкновений с российской и украинской артиллерией.
В субботу вечером две ракеты попали в нефтебазу в Херсоне. По словам пожарных, это был первый случай поражения нефтебазы в городе после ухода русских. Журналисты Ассошиэйтед Пресс зафиксировали на месте происшествия сильное пламя и густой черный дым. Пожарные заявили, что русские угоняли пожарные машины и машины скорой помощи, когда отступали, в результате чего местные власти боролись за ресурсы, чтобы отреагировать на нападения.
«Был сильный взрыв», — рассказала Валентина Свидерская, проживающая неподалеку. «Мы боялись, все боялись… потому что это армия, воюющая с мирным населением».
Ранее днем люди с волнением ждали первого поезда в Херсон с первых дней вторжения. 56-летний Николай Деситняков не видел свою жену с тех пор, как в июне она уехала в Киев, столицу Украины, с двумя дочерьми.
Деситняков остался, чтобы ухаживать за своими больными родителями, сказал он, держа в руках единственную розу и с тревогой оглядывая сцену.
О своей жене он сказал: «Она будет ругать меня, что не любит цветы». — Но я все равно отдам ей.
Людмиле Ольховской не с кем было встречаться, но она все равно пошла на станцию, чтобы выразить свою поддержку.
«Это начало новой жизни», — сказал 74-летний мужчина, вытирая слезы радости. Вернее, более раннее возрождение.
По данным МВД Украины, основным препятствием для возвращения людей в Херсон и проведения восстановительных работ будет обезвреживание всех мин, которые русские заложили в офисах и вокруг критически важной инфраструктуры.
«Разминирование необходимо здесь, чтобы восстановить жизнь», — сказала заместитель министра внутренних дел Мари Акопян. Она сказала, что у Херсона больше проблем с минами, чем у любого другого города, который Украина отвоевала у русских, потому что он дольше находился под оккупацией.
Акопян подсчитал, что потребуются годы, чтобы полностью очистить город и его окрестности. На сегодняшний день 25 человек погибли при обезвреживании мин и других взрывчатых веществ.
Прежде чем отступить, российские солдаты грабили магазины и предприятия — даже музеи. По оценкам украинского правительства, 15 000 артефактов были украдены из музеев Херсонской области и перемещены в Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.
«На самом деле там ничего нет», — написал после поездки в Херсонскую область высокопоставленный сотрудник аппарата Зеленского Кирилл Тимошенко. «Русские убивали, грабили и грабили все города и местечки».
Несмотря на то, что поблизости идут бои, жители Херсона настолько уверены в своей безопасности, что игнорируют сирены воздушной тревоги и собираются толпами на улицах — чтобы поприветствовать друг друга и поблагодарить украинских солдат.
Как и многие жители, ненадеши не пугаются, когда слышат взрывы на расстоянии, и не хотят жаловаться на любые другие трудности, с которыми они сталкиваются.
«Держимся. Ждем победы. Жаловаться не будем, — сказала Юлия Ненадечук. — В этой ситуации сейчас вся Украина», — добавил ее муж.
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Сэм Медник внес свой вклад в эту историю.
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