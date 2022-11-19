Нагина: Херсон оживает после ухода русских

Херсон, Украина (AP) – Через неделю после освобождения города Херсон на юге Украины жители не могут не вспомнить об ужасных восьми месяцах, которые они провели под российской оккупацией.

Пропавших без вести. Повсюду мины, закрытые магазины и рестораны, нехватка электричества и воды, взрывы днем ​​и ночью, когда российские и украинские войска сражаются за Днепр.

Несмотря на трудности, жители выражают смесь облегчения, оптимизма и даже радости — не в последнюю очередь потому, что они вновь обрели свободу самовыражения.

«Даже дышать стало легче. Сейчас все по-другому», — сказала фармацевт Елена Смоляна, глаза которой загорелись от счастья, когда она вспомнила день, когда украинские солдаты вошли в город.

Население Херсона сократилось примерно до 80 000 человек по сравнению с довоенным уровнем около 300 000 человек, но город медленно начал оживать. Президент Украины Владимир Зеленский триумфально прошел по улицам В понедельник он приветствовал уход России — унизительное поражение для президента России Владимира Путина. — как «начало конца войны».

Люди больше не боятся покидать свои дома и не опасаются, что контакт с российскими солдатами приведет к тюрьме или камере пыток. . Они собираются на городских площадях — украшенные голубыми и желтыми лентами на сумках и куртках — чтобы подзарядить телефоны, набрать воды и поговорить с соседями и родственниками.

«Если мы пережили оккупацию, то переживем и это без проблем», — сказала 53-летняя Юлия Нинадичук, которая ходит по дому со своим мужем Александром с начала российского вторжения, а теперь каждый день приезжает в центр города.

Худший вид лишения, по ее словам, — это отсутствие свободы быть собой, что похоже на нахождение в «клетке».

«Ничего нельзя говорить вслух, говорить по-украински нельзя. За нами постоянно следили, нельзя было даже оглянуться», — сказал 57-летний Александр Нинадичук.

Жители Херсона говорят о «тихом терроре», определявшем их оккупацию, который отличался от разрушительной военной осады, перевернувшей с ног на голову другие украинские города, такие как Мариуполь. А Северодонецк и Лисичанск — в руины.

Российские войска вошли в Херсон в первые дни войны из соседнего Крыма, незаконно аннексированного Москвой в 2014 году, и быстро захватили город. Город был единственной региональной столицей, удерживаемой Москвой после начала вторжения 24 февраля.

В основном в Херсоне общаются на русском языке. По словам фармацевта Смольяны, в начале войны некоторые жители были терпимы к соседям, симпатизировавшим России, но во время оккупации произошли ощутимые сдвиги.

«Мне стыдно говорить по-русски», — сказала она. «Они угнетали нас эмоционально и физически».

Многие люди бежали из города, но некоторые из них просто исчезли.

18-летняя Кристина Юлдашева работает в магазине через дорогу от здания, которое российская полиция использует в качестве следственного изолятора, где украинские власти расследуют заявления о пытках и жестоком обращении.

«Здесь больше никого нет», — сказала она женщине, недавно пришедшей искать ее сына.

Другие пытались уйти, но не смогли этого сделать. «Мы три раза пытались уехать, но они заблокировали все возможные выезды из города», — сказала 37-летняя Татьяна, не пожелавшая назвать свою фамилию.

В то время как народ ликовал сразу после ухода русских, Херсон по-прежнему остается висячим городом. Российские солдаты покинули город, лишенный базовой инфраструктуры – воды, электричества, транспорта и связи.

Многие магазины, рестораны и отели остаются закрытыми, а многие люди остались без работы. На прошлой неделе жителей привлекли в центр города грузовики с едой, прибывшие из украинских сетей супермаркетов, или воспользовавшиеся установленными точками доступа в Интернет.

Российские продукты до сих пор можно найти в небольших магазинчиках, переживших оккупацию. Город по-прежнему украшен транспарантами, пропагандирующими российскую пропаганду, например, «украинцы и русские — одна нация» или призывающие украинцев получить российский паспорт.

Некоторые украинцы громко ругаются, когда проходят мимо пережитков войны.

Униженное отступление русских не заглушило звуки войны в Херсоне. Около 70% территории Херсонской области остается в руках России. Взрывы слышны регулярно, хотя местные жители не всегда уверены, что это от разминирования или от столкновений с российской и украинской артиллерией.

В субботу вечером две ракеты попали в нефтебазу в Херсоне. По словам пожарных, это был первый случай поражения нефтебазы в городе после ухода русских. Журналисты Ассошиэйтед Пресс зафиксировали на месте происшествия сильное пламя и густой черный дым. Пожарные заявили, что русские угоняли пожарные машины и машины скорой помощи, когда отступали, в результате чего местные власти боролись за ресурсы, чтобы отреагировать на нападения.

«Был сильный взрыв», — рассказала Валентина Свидерская, проживающая неподалеку. «Мы боялись, все боялись… потому что это армия, воюющая с мирным населением».

Ранее днем ​​люди с волнением ждали первого поезда в Херсон с первых дней вторжения. 56-летний Николай Деситняков не видел свою жену с тех пор, как в июне она уехала в Киев, столицу Украины, с двумя дочерьми.

Деситняков остался, чтобы ухаживать за своими больными родителями, сказал он, держа в руках единственную розу и с тревогой оглядывая сцену.

О своей жене он сказал: «Она будет ругать меня, что не любит цветы». — Но я все равно отдам ей.

Людмиле Ольховской не с кем было встречаться, но она все равно пошла на станцию, чтобы выразить свою поддержку.

«Это начало новой жизни», — сказал 74-летний мужчина, вытирая слезы радости. Вернее, более раннее возрождение.

По данным МВД Украины, основным препятствием для возвращения людей в Херсон и проведения восстановительных работ будет обезвреживание всех мин, которые русские заложили в офисах и вокруг критически важной инфраструктуры.

«Разминирование необходимо здесь, чтобы восстановить жизнь», — сказала заместитель министра внутренних дел Мари Акопян. Она сказала, что у Херсона больше проблем с минами, чем у любого другого города, который Украина отвоевала у русских, потому что он дольше находился под оккупацией.

Акопян подсчитал, что потребуются годы, чтобы полностью очистить город и его окрестности. На сегодняшний день 25 человек погибли при обезвреживании мин и других взрывчатых веществ.

Прежде чем отступить, российские солдаты грабили магазины и предприятия — даже музеи. По оценкам украинского правительства, 15 000 артефактов были украдены из музеев Херсонской области и перемещены в Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.

«На самом деле там ничего нет», — написал после поездки в Херсонскую область высокопоставленный сотрудник аппарата Зеленского Кирилл Тимошенко. «Русские убивали, грабили и грабили все города и местечки».

Несмотря на то, что поблизости идут бои, жители Херсона настолько уверены в своей безопасности, что игнорируют сирены воздушной тревоги и собираются толпами на улицах — чтобы поприветствовать друг друга и поблагодарить украинских солдат.

Как и многие жители, ненадеши не пугаются, когда слышат взрывы на расстоянии, и не хотят жаловаться на любые другие трудности, с которыми они сталкиваются.

«Держимся. Ждем победы. Жаловаться не будем, — сказала Юлия Ненадечук. — В этой ситуации сейчас вся Украина», — добавил ее муж.

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Сэм Медник внес свой вклад в эту историю.

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