Награбленные работы Кандинского возвращены еврейским наследникам за 45 миллионов долларов

Картина Василия Кандинского, которая провела десятилетия в голландском музее после того, как ее владелец-еврей был убит во время Холокоста, была продана на аукционе за 37,2 миллиона фунтов (44,9 миллиона долларов).

Murnau mit Kirche II («Мурнау с церковью II») установила рекордную цену за российскую художницу на аукционе Sotheby’s в Лондоне в среду вечером. Завершенный в 1910 году яркий пейзаж баварской деревни предвосхищает смелые абстрактные образы более поздних работ Кандинского.

В прошлом году музей ван Аббе в Эйндховене вернул картину потомкам немецких еврейских коллекционеров произведений искусства Йоханны Маргарет Стерн и Зигберта Самуэля Стерн.

Зигберт Стерн умер в 1935 году, и Йоханна бежала из нацистской Германии в Амстердам, где ей пришлось продать большую часть своей коллекции. Она была схвачена после нацистской оккупации Нидерландов и умерла в концентрационном лагере Освенцим в 1944 году.

Sotheby’s заявил, что выручка от продажи будет разделена между 13 оставшимися в живых наследниками Стерна, а также будет финансировать дальнейшие исследования судьбы семейной группы.

В 2013 году голландские музеи идентифицировали 139 произведений искусства как добычу нацистов, в том числе картины таких мастеров, как Кандинский, Анри Матисс и Пауль Клее.

В 2021 году муниципалитет Амстердама согласился вернуть Еще одна работа Кандинского.«Роспись домов» принадлежит наследникам еврейской семьи, которая изначально ими владела. Он был куплен городом на аукционе в 1940 году и выставлен в Стеделийк-музее.

В этом году исполняется 25 лет Международной конференции по разграбленным произведениям искусства 1998 года в Вашингтоне, на которой было установлено, что предыдущие попытки вернуть награбленное искусство были недостаточными, отметил Люсьен Симмонс, глава Sotheby’s по международным репарациям.

«С тех пор отдел возмещения ущерба Sotheby’s работал со многими наследниками и семьями, чтобы воссоединить их с украденным имуществом, в то же время помогая пересказать их истории и прославить их жизни», — сказал Симмонс.

Еще одна возвращенная работа, «Танцы на пляже» Эдварда Мунка, была продана на том же аукционе Sotheby’s за 16,9 миллиона фунтов стерлингов (20,5 долларов США).

Норвежский судовладелец Томас Олсен купил огромную картину, одну из нескольких, созданных для театрального продюсера Макса Рейнхардта, после того, как ее владелец-еврей Курт Глейзер был вынужден бежать из нацистской Германии.

Олсен спрятал свою большую коллекцию работ Мунка, в том числе копию его самой известной картины «Крик», во время нацистской оккупации Норвегии во время Второй мировой войны.

Sotheby’s заявил, что картина была продана «по соглашению» между семьями Олсен и Глейзер.