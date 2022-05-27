Награды, протесты и пижамные вечеринки: взгляд изнутри Каннского кинофестиваля в этом году

Как будто этого было недостаточно — а в Каннах этого никогда не было достаточно — фестиваль затем взорвал президента Украины Владимира Зеленского на огромном экране сцены. У фестиваля всегда был политический подтекст — или подтекст, учитывая, что в 1968 году он был остановлен собравшимися кинематографистами в знак солидарности со студенческими беспорядками в Париже. Но ни один глава иностранного государства никогда не был приглашен выступить перед кинозрителями на премьере.

Сидя за рабочим столом в своей военной форме, Зеленский сказал: «24 февраля Россия начала огромную войну против Украины с намерением идти дальше в Европу. Каждый день умирают сотни людей. Они не проснутся после окончания». Кино молчит или говорит об этом?Если оно Есть диктатор, а если идет война за свободу, то все зависит опять же от нашего единства.Может ли кино оставаться вне этого единства?Нам нужен файл [Charlie] Чаплину, который докажет, что кино нашего времени не безмолвно».

фильм, который последовал, финальный монтажфранцузская комедия о зомби — да, вы правильно прочитали — от Мишеля Хазанавичуса, режиссера, наиболее известного благодаря получению премии «Оскар» в 2011 году. художник. финальный монтаж Это ремейк японского фильма 2017 года. Одна часть мертвыхИ если вы терпеть не можете «Кровавые источники», вам не понравится этот фильм.

Поддержка украинцев очевидна повсюду в Каннах в этом году. С балконов на Rue d’Antibes свисает сине-желтый флаг страны, а на лацканах повсюду разбросаны двухцветные ленточки. Американский сайт торговли фильмами Deadline, журнал о роскоши отчет Роба«Золотой глобус» провел сбор средств для украинских кинематографистов в четверг вечером в павильоне США, где выступила украинская певица Тина Кароль с хрустальными голосами, занявшая седьмое место на Евровидении 2006.

Был шум по поводу включения фестиваля жена Чайковского, фильм российского режиссера-диссидента Кирилла Серебникова, частично финансируемый российским олигархом Романом Абрамовичем, участвует в конкурсе. (Абрамовичу принадлежит одно из самых красивых поместий Франции, Шато-де-ла-Круа, расположенное на побережье в Антибах.) Во время пресс-конференции фильма Серебников призвал Францию ​​и другие страны отменить экономические санкции против Абрамовича, что еще больше спровоцировало эту полемику. «Искусство помогло, и уже давно», — сказал Серебренков об Абрамовиче, владеющем кинофондом «Киноприм», который финансирует фильмы «Русского Дома искусств». «Это не пропагандистские фильмы, как раз наоборот». Несмотря на разногласия, фильм получил Положительный отзывв первую очередь выступление Алены Михайловой в роли бывшей жены композитора.