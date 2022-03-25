Надвигающаяся российская кибератака? | wnep.com

Кармела Маталони из Newswatch 16 объясняет, что означает кибератака и кто может подвергаться наибольшему риску.
СКРАНТОН, Пенсильвания. Администрация Байдена рассылает американцам предупреждения о возможной российской кибератаке.
«В России одни из лучших хакеров в мире, — сказал Майкл Кочо. — Они не связаны законами, как люди в Соединенных Штатах, поэтому они немного более свободны в сомнительных вещах».
Кочо — профессор Мэривудского университета. Много лет изучал информатику.
«Основными целями будут все, что может причинить вред тому, кто является целью, — сказал Кочо. — Если наша страна подвергнется нападению, они будут нацелены на министерство обороны, инфраструктуру, финансовые учреждения, сеть и электросеть». .
Президент Байден также просит компании прислушаться к его предупреждению и приложить усилия, чтобы защитить себя от взлома, пока не стало слишком поздно.
Смена паролей, установка защитного программного обеспечения — это лишь некоторые из вариантов.
«Каждый день появляется множество уязвимостей, — добавил Кочо. — Если вы не в курсе событий, вы просто делаете себя более уязвимыми для атак».
Хотя реальной угрозы нет, международные санкции оказывают разрушительное воздействие на российскую экономику и могут привести к проблемам в будущем.
«У нас есть люди, которые работают круглосуточно, чтобы убедиться, что мы максимально защищены, — сказал Кочо. — Нам просто нужно надеяться, что мы готовы на случай, если что-то случится».
Интернет-эксперты говорят, что важно быть бдительными.
это веб-сайт Где вы можете подключить свой адрес электронной почты или номер телефона, чтобы проверить, не взломана ли ваша информация.
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