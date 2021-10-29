Надежда Мутина из Capella Film запускает российскую дистрибьюторскую компанию “Арна Медиа” | Новости

Надежда Мутина, президент компании Capella Film, основала московскую независимую дистрибьюторскую компанию Arna Media, которая будет распространять отечественные и международные художественные фильмы для российского рынка.

Арна планирует выпускать 12 театральных фильмов в год, начиная с 2022 года, а Lionsgate’s удачи тебе, лев бежевый с Эммой Томпсон и Дэрилом МакКормаком в главных ролях; Парк Чан Ук решение уехать; комедия Введите дракона С Джеммой Артертон Оливер Стоун Возвращение к JFK: в ЗазеркальеРассказывают Дональд Сазерленд и Вупи Голдберг. и Студиоканал Наверное, не кровавый В главных ролях Пирс Броснан и Хелена Бонэм Картер

Арна также планирует расширить совместное производство, поскольку Мотина ведет переговоры с партнерами по нескольким проектам, о которых будет объявлено позже.

Мотина продолжит владеть нынешней независимой дистрибьюторской компанией Capella Film, но откажется от повседневной деятельности. Капеллой теперь будет управлять бывший директор по маркетингу Вера Фетищева.

«Арна Медиа станет окном для всех, кто хочет вести бизнес в России», – сказала Мутина. «Мы очень воодушевлены фильмом и будем тесно сотрудничать с создателями, чтобы проводить уникальные и хорошо продуманные кампании, в которых используется наш многолетний опыт в сфере распространения. Arna также задумана как дистрибьюторская компания нового типа, которая будет расширяться в области производства и совместного производства, гарантируя, что у нас будет доступ к постоянному потоку фильмов высокого качества с самых ранних стадий разработки ».

Перед созданием Capella Film Мотина создала театральное подразделение CP Digital Company, где отвечала за приобретение и распространение. Она также занимала должность генерального директора Premium Film, где курировала приобретение и распространение в странах СНГ и Балтии.

Свою карьеру она начала в 2001 году, когда запустила Всего DVD Журнал на российском рынке.